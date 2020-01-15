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15 января • обновлено в 15:45
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"Случайность или теракт?" Военный США сделал неожиданное заявление о сбитом Boeing в Иране

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Власти Ирана могли сбить ракетой украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ не по ошибке, а намеренно.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. По его словам, расследование катастрофы не должно останавливаться, несмотря на признание Тегераном своей вины.

"Сейчас многие люди могут сказать – иранцы признали, что это они сбили ракетой, что это их ошибка, что они обеспечат компенсацию, поэтому расследование не нужно, зачем тратить деньги и время? Но я считаю, что расследование необходимо, потому что мы не знаем – это была случайность или террористический акт? Кто-то в команде мог сидеть и сказать – да, сбивайте этот самолет", – заявил Табах.

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На вопрос, почему мишенью предполагаемого теракта был выбран именно украинский самолет, американский военный ответил: "Я много раз говорил – как только вы покажете, что у вас расцветает демократия, устанавливается экономика, уменьшается коррупция – у вас будут террористические акты. Как в Израиле, как в Америке, как в любой другой стране, которая идет к процветанию. Потому это, в моем понятии, мог быть теракт против Украины".

Он добавил, что "терроризм имеет разные лица", а террористические акты часто делаются при посредниках третьей страной.

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"Должно быть расследование. Может быть там любой след, в том числе и российский. Там можно проследить или логически продумать, почему им это было выгодно, почему Иран это смог сделать. Может, Украине не надо иметь дело и летать в такие страны, как Иран, как Сирия, которые мы называем "прокси России" или "щупальца дьявола". А Иран очень способный, они могут прямо преподавать терроризм в террористических университетах", – заявил Табах.

"Случайность или теракт?" Военный США о сбитом Boeing в Иране

Цензор.НЕТ

Отметим, на Ближнем Востоке СМИ обсуждают версию, что ракетный удар по украинскому самолету был призван уничтожить неких врагов иранского режима, якобы находившихся на борту "Боинга".

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Темы
Крушение украинского Boeing 737 в Иране Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Гарри Табах
Место
Иран Тегеран
Теги
Авиакатастрофа разбился самолет самолет МАУ
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