"Случайность или теракт?" Военный США сделал неожиданное заявление о сбитом Boeing в Иране

Власти Ирана могли сбить ракетой украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ не по ошибке, а намеренно.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. По его словам, расследование катастрофы не должно останавливаться, несмотря на признание Тегераном своей вины.

"Сейчас многие люди могут сказать – иранцы признали, что это они сбили ракетой, что это их ошибка, что они обеспечат компенсацию, поэтому расследование не нужно, зачем тратить деньги и время? Но я считаю, что расследование необходимо, потому что мы не знаем – это была случайность или террористический акт? Кто-то в команде мог сидеть и сказать – да, сбивайте этот самолет", – заявил Табах.

На вопрос, почему мишенью предполагаемого теракта был выбран именно украинский самолет, американский военный ответил: "Я много раз говорил – как только вы покажете, что у вас расцветает демократия, устанавливается экономика, уменьшается коррупция – у вас будут террористические акты. Как в Израиле, как в Америке, как в любой другой стране, которая идет к процветанию. Потому это, в моем понятии, мог быть теракт против Украины".

Он добавил, что "терроризм имеет разные лица", а террористические акты часто делаются при посредниках третьей страной.

"Должно быть расследование. Может быть там любой след, в том числе и российский. Там можно проследить или логически продумать, почему им это было выгодно, почему Иран это смог сделать. Может, Украине не надо иметь дело и летать в такие страны, как Иран, как Сирия, которые мы называем "прокси России" или "щупальца дьявола". А Иран очень способный, они могут прямо преподавать терроризм в террористических университетах", – заявил Табах.

Цензор.НЕТ

Отметим, на Ближнем Востоке СМИ обсуждают версию, что ракетный удар по украинскому самолету был призван уничтожить неких врагов иранского режима, якобы находившихся на борту "Боинга".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся