Случайно запустили ракету: в Крыму наказали оккупантов Путина

Гарнизонный военный суд оккупантов осудил двоих военнослужащих РФ за несанкционированный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в Крыму.

При этом основной удар в результате случайного запуска мог припасть на курортный город Саки. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в личном Telegram-канале, ссылаясь на сообщения российских СМИ.

"Оккупанты "развлекаются" в Крыму как могут. Представляю, сколько бы было жертв, если бы ракета взорвалась", – возмутился украинский военный.

Иллюстрация. Ракета Х-29ТД Профиль

Известно, что пуск осуществили в ангаре, что привело к разрушению двух ракет, оборудования и повреждению ангара. Ущерб от ЧП в России оценили в 46 миллионов рублей.

"Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву – год ограничения с выплатой 10% в пользу государства", – пишет "РИА Новости".

Скриншот

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Напомним, ЧП произошло еще 1 октября 2017 года, но известно о нем стало только сейчас. Боевая часть ракеты со 100 килограммами взрывчатого вещества не сработала, что предотвратило масштабные разрушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предположил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, которые она украла у США. Эти догадки, пояснил он, подтвердил взрыв под Северодвинском.

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