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Сложили оружие и понесли потери: появились хорошие новости с Донбасса

10.2тЧитать материал на украинском

Российские оккупационные войска на Донбассе 23 декабря понесли потери из-за собственной неквалифицированности.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, террористы в течение суток не нарушали режим прекращения огня, в связи с чем ни один украинский военный не пострадал.

"По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения", – сообщили в штабе.

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В течение суток террористы решились только один раз на провокацию – стреляли по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на донецком направлении.

Уточняется, что среди военнослужащих Объединенных сил потерь в течение текущих суток не было.

Сложили оружие и понесли потери: появились хорошие новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня и понесли потери. В частности, были ликвидированы два террориста. На следующий день "Л/ДНР" неожиданно прекратили провокации.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Обозреватель, напишите как ваши воЕны света разграбили пансионат, в который поселились на время военного положения.
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
значит завтра борт с потерьнетами в кукуев прилетит! Свидомые, бегом за памперсами, туалетной бумагой футбольными мячиками!
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
во быдло-сми новости херячит. типа по фашистам не стреляли. а сами себя.
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