Сложили оружие и понесли потери: появились хорошие новости с Донбасса

Российские оккупационные войска на Донбассе 23 декабря понесли потери из-за собственной неквалифицированности.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, террористы в течение суток не нарушали режим прекращения огня, в связи с чем ни один украинский военный не пострадал.

"По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения", – сообщили в штабе.

В течение суток террористы решились только один раз на провокацию – стреляли по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на донецком направлении.

Уточняется, что среди военнослужащих Объединенных сил потерь в течение текущих суток не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня и понесли потери. В частности, были ликвидированы два террориста. На следующий день "Л/ДНР" неожиданно прекратили провокации.