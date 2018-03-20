Словно подменили: жена застрелившегося летчика Волошина рассказала о странном звонке

Менее чем за сутки до трагического самоубийства летчику-герою АТО Владиславу Волошину кто-то позвонил. После звонка он выглядел сильно встревоженным.

По словам источника в прокуратуре, во время первичного опроса, сразу после трагедии жена погибшего, Надежда, рассказала сотрудникам полиции, что накануне, в субботу вечером ее мужу кто-то позвонил, передают "Новости-N".

После этого звонка его словно подменили: веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым. Он перестал общаться с женой и вскоре ушел спать. Утром он также был хмурым и молчаливым. Кто звонил ее мужу, Надежда не знает.

Сотрудники полиции изъяли мобильный телефон Владислава Волошина, поэтому есть надежда, что всех, кто звонил ему, удастся восстановить — в том числе и загадочного субботнего абонента.

Как сообщал "Обозреватель", в Николаеве 18 марта в собственной квартире застрелился из пистолета 29-летний летчик-герой АТО Владислав Волошин. Последние несколько месяцев он руководил областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт".

Владислав Волошин – бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он может претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

Именно Владислава Волошина российские власти лживо обвиняли в атаке на малайзийский "Боинг", сбитый над Донбассом. Эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

Волошин уволился из Вооруженных сил Украины, так как, по его мнению, не был по достоинству оценен командующими. Он неоднократно говорил, что, несмотря на все его заслуги, не мог даже обеспечить свою семью.