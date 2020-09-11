Слова Пукача о причастности Кучмы и Литвина к убийству Гонгадзе исчезли из материалов дела, – адвокат

Из материалов уголовного дела об убийстве Георгия Гонгадзе исчезли слова осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача о причастности к нему второго президента Украины Леонида Кучмы и экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН адвокат потерпевших Татьяна Костина. Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом довести дело до конца.

Костина напомнила, что к ответственности до сих пор не привлечены как заказчики убийства Гонгадзе, так и заказчики покушения на народного депутата II и III созывов ВР Александра Ельяшкевича и похищения и избиения журналиста Алексея Подольского, чьи интересы она представляет.

Адвокат заявила, что несмотря на то, что исполнители этих преступлений разные, все они "обоснованно связаны с тогдашним президентом Леонидом Кучмой".

"Известные всему миру слова Пукача, что приговор суда будет ему понятен, только когда на скамье подсудимых с ним будут сидеть Кучма и Литвин, в материалах дела отсутствуют", – заявила Костина.

По ее мнению, эти слова намеренно не внесли в дело для того, чтобы Кучма и Литвин, который в 1999-2002 годах возглавлял Администрацию президента, могли избежать ответственности.

Костина призвала Зеленскому сделать так, чтобы виновные в заказе этих трех преступлений оказались на скамье подсудимых.

Основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, а 2 ноября в Таращанском лесу было обнаружено обезглавленное тело, в котором признали Гонгадзе.

Лишь спустя несколько месяцев, в феврале 2001 года, было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Спустя еще 8 лет, в 2009 году, были найдены останки черепа, которые также принадлежали Георгию. Похороны журналиста состоялись лишь через 16 лет после его гибели – в марте 2016 года.

15 марта 2008 Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Их приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был осужден бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерала Алексея Пукача.

Гонгадзе похоронили 22 марта 2016 в Киеве на территории церкви Николая Набережного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-майор управления государственной охраны Николай Мельниченко заявил, что не только записывал разговоры президента Кучмы, но и контактировал с политиками, "которых Кучма давал приказ уничтожать".

Заказчиком жесткой расправы над украинским журналистом Георгием Гонгадзе, без сомнения, является второй президент Украины Леонид Кучма. К такому выводу пришли члены следственной группы.

Михаил Бродский рассказал новую версию убийства Гонгадзе и похищения Подольского, а также о других преступлениях команды второго президента Украины Леонида Кучмы.

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