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Сломал шею: в Кирилловке случилась новая трагедия с ребенком

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В курортной Кирилловке (Запорожская область) на пляже возле базы отдыха "Маяк" случилась новая трагедия с ребенком. Так, подросток упал с "банана" и получил перелом шейного отдела позвоночника.

Как пишет "РИА Мелитополь", катание на водном аттракционе в тот момент уже завершилось, но мальчик решил нырнуть с платформы и, так как было мелко, ударился головой об дно.

Ситуация усложняется тем, что владелец "банан" в тот момент отсутствовал, он оставил его на своего сына-подростка.

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Катание на "банане"

Катание на "банане"

Иллюстративное фото

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, приведшее к тяжким последствиям). В рамках расследования судом было изъято имущество предпринимателя – водный скутер и "банан".

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.

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Место
Украина Запорожье
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Юг Руси
Юг Руси
Это из-за переполненных пляжей .... и нырнуть пацану было негде )))))) а ещё - https://youtu.be/9B79kQZlsDc
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