"Сливают своих": руководство полиции подает на украинских патрульных "космические" иски

Невероятно, но факт: в Украине полицейские подают в суд на полицейских. Сегодня Департамент патрульной полиции в судебном порядке требует от патрульных компенсировать ущерб за служебные автомобили, разбитые в результате ДТП. Подчеркнем - во время выполнения служебных обязанностей.

Исковые суммы для рядовых сотрудников просто космические – от 100 до 600 тысяч гривен.

Подробнее о ситуации OBOZREVATEL рассказал столичный адвокат Руслан Белицкий. Ранее он сам год отслужил патрульным полицейским в Киеве и о нюансах работы структуры знает из личного опыта.

Со слов Белицкого, подобная ситуация с судебными исками - по всей Украине.

"Типичный пример. Сотрудник патрульной полиции, мой знакомый, попал в ДТП. За разбитый Prius ему выставили 400 тыс. грн. Для него это было шоком. У человека жена, маленький ребенок, квартиру снимает… Для семьи сумма просто неподъемная. Будет судиться", - рассказал адвокат.

Городской суд Винницы обязал полицейского компенсировать 150 тысяч, потраченные на ремонт Toyota Prius. Находясь за рулем служебного авто, при исполнении служебных обязанностей, работник полиции пересек двойную сплошную линию разметки и столкнулся с легковушкой Ford Focus.

Впрочем, для этого патрульного все закончилось относительно благоприятно, так как Апелляционный суд Винницкой области отменил решение городского суда, при этом правоохранителя обязали выплатить 8 121 грн компенсации ущерба.

Из Реестра судебных решений

В Николаеве экипаж полиции осуществлял охрану общественного порядка и попал в ДТП. Сумма ущерба составила 354 тыс. грн. Департамент патрульной полиции подал на правоохранителя в суд, но 9 июля нынешнего года Ингульский (Ленинский) районный суд Николаева в удовлетворении иска отказал.

Также в Николаеве капрал полиции во время службы на Toyota Prius врезался в бордюр. Ущерб - 385 тыс. грн. Но 31 мая нынешнего года Октябрьский районный суд Николаевской области иск Департамента ПП о компенсации ущерба отклонил полностью.

По словам Руслана Белицкого, Департамент патрульной полиции не имеет право требовать от своих сотрудников компенсации за поврежденные служебные авто.

"Руководство забывает, что патрульный, как и любой работник с ограниченной ответственностью, может возместить ущерб только в рамках своей месячной зарплаты, поскольку с ним не заключается договор о полной ответственности", - рассказал он.

Добавим, что зарплата патрульного, например, в Киеве, составляет около 10 тыс. грн.

Адвокат также прояснил вопрос со страховкой. По его словам, застрахованы не автомобили Департамента патрульной полиции, а ответственность Департамента перед третьими лицами. В то же время патрульный не имеет страховки - в отличие от обычного водителя (автогражданка).

"Поэтому в случае ДТП руководство Департамента считает, что имеет право выставить патрульному полную стоимость ремонта. Получается, что сливают своих же сотрудников", - рассказал Белицкий.

Адвокат добавил, что есть случаи, когда копы вынуждены "устраивать" ДТП, например во время задержания правонарушителя, когда нужно заблокировать проезд.

Есть и другие причины - например, аварии из-за переутомления сотрудника полиции. По словам адвоката, некоторые копы вынуждены работать по две смены.

"В первый день службы я сам отработал две смены", - рассказал Белицкий.

Также адвокат добавил, что некоторые копы, впервые заступившие на службу, садятся за руль служебных Toyota Prius без предварительной "обкатки" и знакомства с данным автомобилем.

P.S. OBOZREVATEL отправил запрос в Департамент патрульной полиции.