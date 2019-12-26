"Сливают следствие!" В Украине уволили прокуроров по делу МН17

В Украине уволили прокуроров, которые входили в международную следственную группу, которая расследовала катастрофу малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в небе над Донбассом.

Об этом заявила Лариса Сарган – пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко. На своей странице в Facebook она напомнила историю трагедии, которая случилась 17 июля 2014 года и унесла жизни 298 человек.

"Имеем очередную порцию ПЦ из коридоров Генпрокуратуры. Ой, уже Офиса генпрокурора (изменили задник для брифинга)... В марте 2020 года в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбитии пассажирского самолета. А теперь самое интересное. Прокуроров, которые входили в международную следственную группу, УВОЛЕНО!" – написала Сарган.

В Украине уволили прокуроров по делу МН17

По ее словам, такую информацию она получила от коллег из Нидерландов. В частности, речь идет об увольнении руководителя следственной группы по МН17 и единого прокурора от Украины.

"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель. Ни о чем", – добавила Сарган.

Она убеждена, что таким образом руководство Офиса генпрокурора пытается "слить" следствие по МН17".

"Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и ко", – подытожила Сарган.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!