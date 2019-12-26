"Сливают следствие!" В Украине уволили прокуроров по делу МН17

В Украине уволили прокуроров, которые входили в международную следственную группу, которая расследовала катастрофу малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в небе над Донбассом.
Об этом заявила Лариса Сарган – пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко. На своей странице в Facebook она напомнила историю трагедии, которая случилась 17 июля 2014 года и унесла жизни 298 человек.
"Имеем очередную порцию ПЦ из коридоров Генпрокуратуры. Ой, уже Офиса генпрокурора (изменили задник для брифинга)... В марте 2020 года в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбитии пассажирского самолета. А теперь самое интересное. Прокуроров, которые входили в международную следственную группу, УВОЛЕНО!" – написала Сарган.
В Украине уволили прокуроров по делу МН17
По ее словам, такую информацию она получила от коллег из Нидерландов. В частности, речь идет об увольнении руководителя следственной группы по МН17 и единого прокурора от Украины.
"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель. Ни о чем", – добавила Сарган.
Она убеждена, что таким образом руководство Офиса генпрокурора пытается "слить" следствие по МН17".
"Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и ко", – подытожила Сарган.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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