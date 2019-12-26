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26 декабря • обновлено в 17:03
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"Сливают следствие!" В Украине уволили прокуроров по делу МН17

1.3т
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В Украине уволили прокуроров, которые входили в международную следственную группу, которая расследовала катастрофу малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в небе над Донбассом.

Об этом заявила Лариса Сарган – пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко. На своей странице в Facebook она напомнила историю трагедии, которая случилась 17 июля 2014 года и унесла жизни 298 человек.

"Имеем очередную порцию ПЦ из коридоров Генпрокуратуры. Ой, уже Офиса генпрокурора (изменили задник для брифинга)... В марте 2020 года в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбитии пассажирского самолета. А теперь самое интересное. Прокуроров, которые входили в международную следственную группу, УВОЛЕНО!" – написала Сарган.

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В Украине уволили прокуроров по делу МН17

В Украине уволили прокуроров по делу МН17

По ее словам, такую информацию она получила от коллег из Нидерландов. В частности, речь идет об увольнении руководителя следственной группы по МН17 и единого прокурора от Украины.

"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель. Ни о чем", – добавила Сарган.

Она убеждена, что таким образом руководство Офиса генпрокурора пытается "слить" следствие по МН17".

"Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и ко", – подытожила Сарган.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Лариса Сарган
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Боинг МН17
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Junio Van
Junio Van
ой попадет в марте рагулям! )
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Уволили наверное потому, чтоб совсем не о б г а д и т ь с я на каком то там ""суде"Адеквадные юристы посмотрели обвинения этих прокуроромв и поняли что с такими прокуророми и "доказательствами" ловить на сүде нечего, кроме позора
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Пять лет расследовали-расслежовали, что аж Нидерланды не выдержали - обратились к России... Типа расскажите как всё было.
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