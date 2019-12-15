"Сливать Донбасс не будем!" Всплыл инсайд о встрече Суркова с террористами "Л/ДНР"

Помощник президента России Владислав Сурков посетил съезд организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД) и заверил, что Кремль не намерен "сливать" террористические "Л/ДНР".

Как сообщает пресс-служба СДД, съезд состоялся в Москве 14 декабря, Сурков поучаствовал в закрытой части мероприятия.

По данным Telegram-канала Wargonzo, за закрытыми для журналистов дверьми собравшихся заверили, что никто "сливать Донбасс" не собирается, а в случае обострения ситуации "потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах".

В кулуарах съезда, комментируя итоги "нормандского саммита" помощник президента РФ заявил, что не видит серьезной разницы между командами Порошенко и Зеленского.

В свою очередь, бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай заявил, что "и Россия, и русский мир нуждаются в защите и обороне на самых разных рубежах". Также он выразил уверенность, что война на Донбассе вернется в активную фазу.

Всего в съезде приняли участие более 500 делегатов из регионов России, а также подконтрольных "Л/ДНР" территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разногласиях с главой РФ Владимиром Путиным во время переговоров по Донбассу на "нормандском саммите".

Путин взял с собой на "нормандский саммит" в Париж своего помощника Владислава Суркова в роли теневого переговорщика. Не помешало ему попасть на встречу даже то, что он находится под санкциями ЕС.

На встрече Сурков отличился крайне нервным поведением и резкой позицией по дальнейшему разведению сил на Донбассе.

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