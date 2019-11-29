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29 ноября • обновлено в 12:48
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Сливали секретную информацию: в деле "короля контрабанды" Альперина раскрылись новые факты

2.2т
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Задержанный НАБУ "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин активно сотрудничал с правоохранителями. Они присылали ему секретную информацию об уголовных производства.

В частности, о запланированных обысках и других следственных действиях. Об этом на заседании по избранию меры пресечения одному из подозреваемых в "контрабандном деле" работников Киевской таможни, рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает "Следствие. Инфо".

Отмечается, что во время обысков детективы НАБУ и прокуроры САП изъяли в Альперина телефон, а также другую технику, где и обнаружили соответствующие доказательства.

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Вадим Альперин

Вадим Альперин

Украинская правда

"В ноябре 2017 года руководитель преступной организации Альперин получил информацию от абонента, подписанного как "прокур. Сергей область" о том, что он готов выяснить фабулу в деле за денежное вознаграждение", – заявил прокурор.

В то же время за несколько дней до этого "контрабандист" получил по электронной почте справку о том же уголовном производстве. В ней содержалась информация о запланированных негласных следственных и розыскных действиях.

Помимо этого, в 2018 году Альперину поступило сообщение от абонента "Саша Казна" – с фотографиями материалов уголовного производства. По словам прокурора САП, это было фото с ответом Государственной казначейской службы на запрос НАБУ по арестованным счетам, вероятно, связанным с Альпериным.

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Автор
Дина Баронова
Тема
контрабанда
Персона
Вадим Альперин
Место
Украина
Теги
контрабанда криминал Национальное антикоррупционное бюро Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура
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Petrov Valery
Petrov Valery
Текст статьи переведён с суржика переводчиком Гугл?
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