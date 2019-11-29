Сливали секретную информацию: в деле "короля контрабанды" Альперина раскрылись новые факты

Задержанный НАБУ "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин активно сотрудничал с правоохранителями. Они присылали ему секретную информацию об уголовных производства.

В частности, о запланированных обысках и других следственных действиях. Об этом на заседании по избранию меры пресечения одному из подозреваемых в "контрабандном деле" работников Киевской таможни, рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает "Следствие. Инфо".

Отмечается, что во время обысков детективы НАБУ и прокуроры САП изъяли в Альперина телефон, а также другую технику, где и обнаружили соответствующие доказательства.

Вадим Альперин Украинская правда

"В ноябре 2017 года руководитель преступной организации Альперин получил информацию от абонента, подписанного как "прокур. Сергей область" о том, что он готов выяснить фабулу в деле за денежное вознаграждение", – заявил прокурор.

В то же время за несколько дней до этого "контрабандист" получил по электронной почте справку о том же уголовном производстве. В ней содержалась информация о запланированных негласных следственных и розыскных действиях.

Помимо этого, в 2018 году Альперину поступило сообщение от абонента "Саша Казна" – с фотографиями материалов уголовного производства. По словам прокурора САП, это было фото с ответом Государственной казначейской службы на запрос НАБУ по арестованным счетам, вероятно, связанным с Альпериным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине пытаются раскрыть самую схему контрабанды. 26 ноября был арестован один из возможных ее участников – заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Вместе с ним задержаны еще 9 человек – 6 из них тоже таможенники.

Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. По информации СМИ, его кто-то мог предупредить об активности правоохранителей, поэтому он успел скрыться.

Владимир Зеленский попросил помощи в поимке "короля контрабанды" Вадима Альперина.

27 ноября НАБУ задержало Альперина в помещении САП, куда он добровольно явился вместе с адвокатом. Момент задержания попал на видео.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении скандальному Альперину, которого называют "королем контрабанды" из Одессы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!