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16 января • обновлено в 18:50
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Сливала информацию в "ДНР": СБУ разоблачила военную Нацгвардии

2.4т
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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшую военную Национальной гвардии, которую завербовали спецслужбы "ДНР".

Женщина способствовала деятельности террористов, передавала информацию о выполнении украинской воинской частью боевых задач в районе проведения ООС. Об этом сообщили на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Оперативники спецслужбы установили, что в поле зрения так называемой спецслужбы "ДНР" женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей Нацгвардии.

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"Представители "МГБ ДНР" осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, дали агентурный псевдоним, обусловили способы двусторонней и экстренной связи. В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задания по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей", - сообщили в СБУ.

Используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая собирала и передавала необходимые террористам сведения.

СБУ разоблачила военную Нацгвардии

СБУ разоблачила военную Нацгвардии

СБУ

Правоохранители провели обыск по месту проживания злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками. Как отметили в СБУ, подозреваемая дала признательные показания про обстоятельства своей вербовки и сотрудничества с "МГБ ДНР".

Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации), судом избрана мера пресечения. Ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Главное управление Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины провело расследование по факту высказываний полковника Алексея Ноздрачева о необходимости примирения с террористами "Л/ДНР".

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
Служба безопасности Украины террористы "ДНР"
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Кацaп Кацaпыч
Кацaпюру на гiлляку!
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