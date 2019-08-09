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"Сливал" бюджетные средства: топ-чиновника Борисполя поймали на взятках

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Прокуратура Киевской области сообщила заместителю главы Бориспольского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Об этом информирует пресс-служба ведомства на странице в Facebook. Расследование по делу продолжается.

"Досудебным расследованием установлено, что один из заместителей Бориспольского городского головы, используя свое служебное положение, систематически получал неправомерную выгоду от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация. Взятка

Иллюстрация. Взятка

sud.ua

Уточняется, что заместителю Бориспольского городского головы инкриминируется ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Также решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителям коммерческих структур, которые предоставляли неправомерную выгоду должностным лицам горсовета.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Украине поймали менеджера одного из государственных банков, который за "откат" списывал клиентам долги по кредитам.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Борисполь
Тег
прокуратура Киевской области
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