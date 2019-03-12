"Слишком много похорон": писатель-террорист Прилепин размечтался о захвате Киева

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", размечтался о захвате Киева и полном "воссоединении РФ и Украины".

Об этом он заявил в интервью одному из сепаратистских ресурсов, рассуждая об итогах пяти лет российской агрессии в отношении Украины. При этом Прилепин пожаловался на колоссальные потери в рядах террористов.

"Есть и разочарование, есть и радость, много чего есть. Слишком много похорон, чтоб спокойно обо всём говорить. Успокаиваю себя тем, что в XVII веке — расстояние от воссоединения Украины с Россией до возврата Киева заняло более полувека. Не говоря про Правобережную Украину. Это очень долгие процессы", - заявил он.

"Но хотелось бы хоть одним глазком посмотреть. В нашем батальоне многие уже не смогут этого сделать. В том числе бойцы и офицеры, которые воевали два, три, четыре и даже пять лет и погибли только что, или в 2018-м, или в 2017-м. Надеюсь, хоть кто-то это увидит из нас", - сказал террорист.

Захар Прилепин Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами, заявив, что "их потихоньку перебьют, если так дело пойдет и дальше".

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