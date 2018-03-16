Слишком мало: жертва ДТП не допросилась у Зайцевой большей суммы

Адвокат одной из жертв жуткого ДТП в Харькове на Сумской Оксаны Нестеренко Александр Дрижанов заявил, что они просили продолжения материальной помощи, но ответа не последовало.

По его словам, предложенной суммы оказалось слишком мало для лечения и реабилитации, передает "Громадське радіо".

"На сегодня говорить, что она излечилась, не представляется возможным, потому что стадия лечения еще продолжается, продолжается реабилитация, которая также требует немалых средств. Мы, кстати, не отказывались от предложенных сумм компенсации, однако это сумма ничтожно мала для восстановления того увечья, которое было получено вследствие ДТП. И посему мы обращались в устном порядке к представителю Зайцевой, потому как они признали вину, но на тот момент, когда была получена сумма, она не являлась частичной в рамках иска. Мы считаем, что на тот момент была добровольная благотворительная помощь, которая была единоразовая, а не продолжительная. И о продолжении оказания помощи мы не получили никакого ответа",- объяснил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что семьи Берченко и Евтеевых, дети которых погибли в смертельном ДТП в Харькове, вернули по 50 тысяч гривен семье 20-летней виновницы аварии Елены Зайцевой.