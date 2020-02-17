"Заказ на убийство и слив контрразведки": Мосийчук заявил о сенсации

Экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что вечером 17 февраля будет представлен результат сенсационного расследования, которое прольет свет на резонансные убийства и покушения.

Как написал Мосийчук на своей странице в Facebook, речь идет о нескольких громких преступлениях. В частности, о покушениях на него, Амину Окуеву и Адама Осмаева, а также непосредственно об убийстве Амины.

Бывший народный депутат сообщил, что будет озвучено, кто и за сколько заказывал убийства в Украине и других странах Европе. Также Мосийчук недвусмысленно намекнул, что "дело слила контрразведка СБУ".

Видео будет показано в 20.00 на канале "Свободный".

Мосийчук пообещал сенсацию Скриншот

Отметим, что на Youtube-канале "Свободного" анонсировали "эксклюзивное интервью с человеком, принимавшим заказы на организацию терактов и ликвидацию людей".

"Beck Martin (Анзор) сотрудничал со спецслужбами Австрии начиная с 2008 года. Более 10 лет Анзор принимал заказы на организацию терактов и ликвидацию разных граждан в Европе, Турции и других странах мира. В 2014-2015 годах Анзор получил заказ на ликвидацию трех людей в Украине: Адама Осмаева, Амину Окуеву, Игоря Мосийчука", – говорится в описании.

Видео имеет название: "Теракты в Киеве | Убийство Амины Окуевой | Эксклюзивное интервью"

Ранее в эфире ObozTV Игорь Мосийчук заявил, что заказчиком убийства добровольца АТО Амины Окуевой является высокопоставленный чиновник "одной из соседних стран". Киллерам за выполнение "заказа" якобы пообещали 500 тыс. долларов.

(Обновляется...)

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