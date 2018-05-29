"Слил" отца: пропагандист "ДНР" насмешил сюжетом про Донбасс

Российские пропагандисты сняли очередной фейковый сюжет на Донбассе с участием гражданина США Патриком Ланкастером, который в качестве корреспондента работает на террористов.

"Мой отец приехал в "ДНР". Я не видел его 7 лет. Вместе с "Россия 1", крупнейшим новостным каналом, встречаем его на границе", – подписал американец видео в Twitter.

Согласно сюжету, Ланкастер попал якобы под обстрел Вооруженных сил Украины, которые пропагандисты часто обвиняют в ситуации на Донбассе.

Осторожно! Видео содержит пропаганду!

Мой отец приехал в #ДНР. Я не видел его 7 лет. Вместе с "#Россия 1", крупнейшим новостным каналом, встречаем его на границе. pic.twitter.com/Rg4VckJp0h — Patrick Lancaster (@PLnewstoday) 29 травня 2018 р.

В сети высмеяли очередной фейк оккупантов.

"Патрик Морозов вместе с "Россия 1" слил папашу "Миротворцу", – написал блогер Necro Mancer в ответ на сюжет.

Пользователи пошутили, что отец американца приехал к сыну и стал террористом.

"И как он теперь с этим жить будет. Приехал к сыну, стал террористом", – ответили в комментариях.

Ланкастеру также сказали, что в конечном итоге пуля найдет и его, и отца и женщину, с которой корреспондент живет у боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России запустили фейк о "зверствах" украинских военных на Донбассе.