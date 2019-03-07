Следы от удушья и укусы: в Одессе загадочно погибла девушка

В Одессе 20-летняя девушка при странных обстоятельствах погибла, выпав из окна 11-этажа.

Трагедия произошла 2 марта, однако получила огласку только в четверг, 7 марта, поскольку родственники отказались верить в версию полиции с суицидом. Об этом написала в Facebook одесситка Мария Бодяк.

"Около 23:00 по адресу Генерала Бочарова, 30, по версии парня Кристины Бабенко, она выпрыгнула с 11-го этажа из окна его квартиры. Смущает: нет нигде времени смерти, судмедэкспертиза не называет причины смерти, следователи не выходят на связь и не вызывают родственников для дачи показаний, вещи погибшей не отдают матери", – написала она.

Кристина Бабенко Facebook Мария Бодяк

Женщина подчеркнула, что на нестыковки в версии следователей указывают повреждения на теле девушки. "По словам парня Кристины, она сама выпрыгнула из окна. Но на шее у погибшей были следы от удушья, на лице синяки, ребра сломаны, на правой руке укус и сбиты все костяшки на пальцах", – рассказала одесситка.

В комментариях советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что на данный момент проводится расследование и выясняются все обстоятельства трагедии.

"По данному факту 2 марта было начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины с пометкой "самоубийство". Учитывая запрет на нарушение тайны следствия, и из того, что можно обнародовать публично, могу сообщить следующее. В настоящее время, на основании судмедэкспертизы, показаний свидетелей, результатов допроса судмедэксперта, можно утверждать, что следов борьбы на теле погибшей нет, телесные повреждения характерны для падения с большой высоты, и от соприкосновения с блоком кондиционера на своем последнем смертельном пути к земле. Вместе с тем проверяются все возможные версии и обстоятельства происшествия, в том числе, не стала ли несчастная девушка жертвой насилия", – написал он.

Кристина Бабенко Фото из соцсетей

Как отметил судебно-медицинский эксперт Борис Яворский, окончательные выводы о причинно-следственных связях делать пока рано.

"Мы выявляем повреждения, описываем их, устанавливаем причинную связь между повреждениями и смертью. Однако на вопрос: убийство это, самоубийство или несчастный случай, ищет ответ следствие и окончательно устанавливает суд. Именно поэтому в представленном врачебном свидетельстве о смерти в п. 9 подчёркнут вариант "повреждения с неопределенными намерениями".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире 16 февраля на территории частного дома были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся