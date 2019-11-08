"Следы не от поезда!" Родители привели доказательства убийства 14-летнего подростка из Прилук. Фото

Родители 14-летнего Дениса Чаленко, который погиб при таинственных обстоятельствах в Прилуках на Черниговщине, показали следы избиения на теле сына.

По их словам, они могут свидетельствовать именно об убийстве, а не гибель под колесами поезда, как утверждает следствие. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В полиции все еще обещают расследовать смерть мальчика должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.

На Черниговщине загадочно погиб школьник Коллаж

"Процессуальное руководство будет осуществляться Генеральной прокуратурой. Первый заместитель генпрокурора предоставит группу прокуроров из ГПУ", — подчеркнул замглавы Нацполиции, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Сейчас дело расследуется по статье "нарушение правил дорожного движения". Однако, по словам правоохранителей, после результатов экспертизы статья может быть переквалифицирована на "умышленное убийство".

Родители привели доказательства убийства 14-летнего подростка из Прилук Скриншот с видео

Отмечается, что 8 ноября должны проводить следственный эксперимент с привлечением такого же поезда, под колесами которого якобы погиб Денис.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей — несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко, с которой связывают детей киевских судей. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

5 ноября в Прилуках простились с 14-летним Денисом Чаленко. Родители решили похоронить сына, которого мертвым нашли на железнодорожных путях, не дожидаясь результатов экспертизы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!