Следы крови и перекопана земля: появились новые подробности загадочной смерти школьника в Прилуках

В Прилуках Черниговской области продолжается общественный протест из-за гибели 14-летнего Дениса Чаленко, которого нашли мертвым на железнодорожных путях. Возмущенные бездействием полиции люди днями стоят под зданием местного райотдела, а ранее даже жгли шины, требуя справедливого расследования.

Однако следствие все еще рассматривает дело по статье "Неосторожное обращение с транспортным средством". О новых подробностях резонансной истории сообщили родители школьника в комментариях "Фактам".

Как известно, тело подростка обнаружили между рельсами 29 октября. Правоохранители сразу заявили, что парня сбил поезд. Мол, он шел в наушниках просто посреди путей и не услышал звука приближающегося локомотива, машинист же не успел затормозить. Вот только травмы, обнаруженные на теле ребенка, противоречат этой версии. Первыми об этом заговорили родители Дениса, и сейчас их поддерживает весь город, помогая добиться справедливости.

На Черниговщине загадочно погиб школьник Коллаж

По словам отца Дениса, у его сына были подбиты оба глаза, надорвано ухо и пробит череп. Медики, обследовав тело подростка после трагедии, тоже подтвердили догадки родителей, сообщив, что он умер за несколько часов до того, как проехал поезд. Помощник машиниста заявил, что локомотив школьника не сбивал, более того, по его словам, ребенок уже лежал на шпалах.

"Полицейские всячески пытаются замять дело. Они не признают очевидных улик и доказательств. Мы с родственниками и адвокатом не раз осматривали место происшествия и окрестности. Примерно в двухстах метрах от железнодорожных путей, на которых нашли Дениса, обнаружили следы крови. Их было много, они вели к частному сектору. А обрывались на небольшом участке, где сейчас перекопана земля. Это явно было сделано всего несколько дней назад", – рассказал отец умершего подростка Виктор Чаленко.

Кровь Дениса на железнодорожных путях ТСН

Из-за это родители и подозревают, что кто-то просто заметал следы. Также предполагают, что, возможно, на этом месте Дениса и убили, а потом на автомобиле привезли уже к железнодорожным путям и положили между рельсами.

Правоохранители этих доводов не принимают. Как и того факта, что накануне трагедии Денису Чаленко поступали угрозы от парней, которых связывают с детьми киевских судей.

"В полиции действительно не хотели даже слышать других версий. Погибший ребенок был зверски избит. Я сам видел тело, и это страшно. Там очевидные побои, причем удары явно наносил профессионал. У мальчика перебиты суставы – это говорит о том, что нападающие знали, куда бить. А ребра целые, что было бы совершенно невозможно, если бы его переехал поезд", – подтвердил адвокат семьи Чаленко Владимир Билык.

Родители предоставили доказательства убийства 14-летнего подростка из Прилук ТСН

По его словам, после осмотра тела Дениса, места происшествия и окрестностей, он отправился к начальнику следствия, но тот к нему даже не вышел.

"Когда попал на прием к главе горотдела полиции и уже в его присутствии спросил у начальника следствия, кого он покрывает, тот явно испугался. Видимо, я застал его врасплох. В глазах читался такой испуг, что руководитель горотдела попросил его выйти из кабинета. Начальника следствия сразу отстранили от дела, а потом он подал рапорт об увольнении. Согласитесь, все это весьма странно", — добавил адвокат.

В Прилуках устроили протест из-за гибели ребенка UA:Чернигов

Ко всему прочему, родителей погибшего подростка признали потерпевшими только после массовых протестов в Прилуках.

"Люди едва не сожгли райотдел. Сам случай гибели Дениса потряс весь город. А отказ полиции признать очевидные вещи стал последней каплей", – подчеркнул отец школьника.

Сейчас семья Чаленко ждет заключения судмедэкспертизы, отмечая: родные до сих пор не могут осознать, что Дениса больше нет.

5 ноября в Прилуках попрощались с Денисом Чаленко ТСН

"Я не смогу спокойно спать, пока не найду убийц своего сына. Должен сделать это ради памяти Дениса. Ни мы с женой, ни наши дочки до сих пор, наверное, до конца не осознали, что его нет. Наши дочери еще совсем маленькие. Одной – три годика, другой – пять. Когда все это случилось, мы отвезли девочек к кумовьям. Позже пятилетняя Софийка рассказала мне, что, когда она еще не знала о смерти брата, у нее было странное видение. "Мы играли, и вдруг я увидела, как к нам на красном шарике прилетел Деня. Он сказал мне, чтобы мы слушались родителей и что я теперь за старшую. Его видела только я". Возможно, сын таким образом действительно дал понять, что он рядом? Я молюсь, чтобы он мне приснился и дал какую-то подсказку. Преступники не должны остаться безнаказанными", – поделился криком души Виктор Чаленко.

Отмечается, что местонахождение парня, который накануне угрожал Денису, достоверно не известно. Хотя местные жители написали в Facebook, что вечером 29 октября видели его автомобиль возле железнодорожного вокзала. Поэтому в Прилуках утверждают, что не дадут полиции без надлежащего расследования просто закрыть дело о загадочной гибели 14-летнего школьника.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

5 ноября в Прилуках простились с 14-летним Денисом Чаленко. Родители решили похоронить сына, не дожидаясь результатов экспертизы.

Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. По их словам, они могут свидетельствовать именно об убийстве, а не гибель под колесами поезда, как утверждает следствие. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.

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