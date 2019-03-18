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Следят и снимают на камеру: в Украине активизировался новый вид "охоты" на детей

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В Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области неизвестный мужчина следит за детьми и снимает их на камеру мобильного телефона.

Об этом рассказали родители в местном сообществе "Типичный Днепродзержинск" в Facebook. "У кого дети учатся в школе №22 или живут поблизости? Моя дочь (14 лет) и ее друг после школы стояли и разговаривали на углу "ПриватБанка" и "Евы" на Глаголева, 25. Заметили, что из-за угла их кто-то снимает на телефон..." – сообщила одна из мам.

По словам пострадавших детей, мужчине около 40 лет.

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Следят и снимают на камеру: в Украине активизировался новый вид "охоты" на детей

Facebook "Типичный Днепродзержинск"

"Когда он увидел, что дети его заметили, стал поспешно уходить, оглядываясь. Парень успел его сфотографировать на телефон. В любом случае будьте бдительны, предупредите детей! Один Бог знает, что у него на уме!" – написала женщина.

Фото подозрительного типа родители передали в правоохранительные органы.

Следят и снимают на камеру: в Украине активизировался новый вид "охоты" на детей

Facebook "Типичный Днепродзержинск"

Следят и снимают на камеру: в Украине активизировался новый вид "охоты" на детей

Facebook "Типичный Днепродзержинск"

Следят и снимают на камеру: в Украине активизировался новый вид "охоты" на детей

Facebook "Типичный Днепродзержинск"

Следят и снимают на камеру: в Украине активизировался новый вид "охоты" на детей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Никополе Днепропетровской области неизвестный мужчина приставал к ребенку на улице с целью похищения.

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Место
УкраинаДнепр
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