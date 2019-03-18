Следят и снимают на камеру: в Украине активизировался новый вид "охоты" на детей

В Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области неизвестный мужчина следит за детьми и снимает их на камеру мобильного телефона.

Об этом рассказали родители в местном сообществе "Типичный Днепродзержинск" в Facebook. "У кого дети учатся в школе №22 или живут поблизости? Моя дочь (14 лет) и ее друг после школы стояли и разговаривали на углу "ПриватБанка" и "Евы" на Глаголева, 25. Заметили, что из-за угла их кто-то снимает на телефон..." – сообщила одна из мам.

По словам пострадавших детей, мужчине около 40 лет.

Facebook "Типичный Днепродзержинск"

"Когда он увидел, что дети его заметили, стал поспешно уходить, оглядываясь. Парень успел его сфотографировать на телефон. В любом случае будьте бдительны, предупредите детей! Один Бог знает, что у него на уме!" – написала женщина.

Фото подозрительного типа родители передали в правоохранительные органы.

Facebook "Типичный Днепродзержинск"

Facebook "Типичный Днепродзержинск"

Facebook "Типичный Днепродзержинск"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Никополе Днепропетровской области неизвестный мужчина приставал к ребенку на улице с целью похищения.

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