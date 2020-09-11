Следствие смягчило статью попавшейся на взятке экс-чиновнице Офиса президента

Антикоррупционные органы Украины изменили квалификацию уголовного производства против бывшей чиновницы Офиса президента Светланы Кондзели и экс-заместителя министра культуры Виктории Лесничей со взяточничества на мошенничество.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 23 июня закрыла уголовное производство в части "вымогательство неправомерной выгоды" и вручила новое подозрение о "мошенничестве", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на решение суда.

Следствие пришло к выводу, что в материалах дела нет доказательств подстрекательства к взятке: фигуранты пытались ввести в заблуждение человека, с которого хотели получить деньги, и говорили о своей якобы влиятельности.

Также прокурор счел, что к указанным разговорам не причастны любые другие лица, кроме непосредственно подозреваемых в мошенничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро в ноябре 2019 года сообщило о подозрении директору департамента Офиса президента Светлане Кондзели и бывшей заместительнице министра культуры Виктории Лесничей в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 300 тысяч долларов с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".