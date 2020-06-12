Следствие по делу Гандзюк возобновили: появились новые обстоятельства

В связи с выяснением новых, ранее неизвестных обстоятельств досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк возобновили.

Как сообщил прокурор Андрей Сенюк в комментарии hromadske, в рамках продолжения оно продлится до 29 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В связи с новыми обстоятельствами, которые возникли, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было восстановлено 11 июня", – отметил Сенюк.

Екатерина Гандзюк LIGA.net

Прокурор добавил, что одному из обвиняемых по делу – Владиславу Мангеру – было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде, заседание которого началось в 10:00 12 июня.

В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого – Алексея Левина, но информацию об этом прокурор раскрывать отказался.

Сенюк лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.

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