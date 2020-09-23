Следователя СБУ уличили в вымогательстве $30 тысяч

Следователю Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщили о подозрении в вымогательстве $30 тысяч взятки.

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генерального прокурора. Правоохранителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

По данным следствия, в течение февраля-марта 2020 года следователь требовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава уголовного преступления.

Также он обещал оказать содействие в заключении сделки о признании виновности и возврате изъятого имущества.

В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Следователю Управления СБУ сообщили о подозрении в вымогательстве взятки. Пресс-центр Офиса генпрокурора

Следователь требовал у подозреваемого взятку за изменение квалификации состава преступления. Пресс-центр Офиса генпрокурора

Также он обещал оказать содействие в заключении сделки о признании виновности. Пресс-центр Офиса генпрокурора

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве задержаны следователь Государственного бюро расследований, оперуполномоченный полиции и их сообщник по факту вымогательства и получения взятки.