Следователь ГБР и полицейский в Полтаве попались на взятке. Фото задержания

В Полтаве задержаны следователь Государственного бюро расследований, оперуполномоченный полиции и их сообщник по факту вымогательства и получения взятки.

Как сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины, следователь ГБР, работник внутренней безопасности полиции и их сообщник требовали у гражданина $80 тысяч за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по его обращению. Производство касается следователя Нацполиции, который осуществляет расследование в отношении заявителя.

Правоохранители и их сообщник задержаны с поличным, непосредственно при получении первой части взятки в сумме $40 тысяч.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Следователь ГБР и полицейский в Полтаве попались на взятке gp.gov.ua

Следователь ГБР и полицейский в Полтаве попались на взятке gp.gov.ua

Следователь ГБР и полицейский в Полтаве попались на взятке gp.gov.ua

Следователь ГБР и полицейский в Полтаве попались на взятке gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 12 июня задержало несколько человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, во время передачи взятки в размере $6 млн.