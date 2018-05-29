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Следком РФ пригрозил "не оставить без внимания" убийство Бабченко

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Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом сказано на официальном сайте российского ведомства.

"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - говорится в заявлении официального представителя СК России Петренко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД одной из первой версий убийства журналиста озвучили действия российских спецслужб.

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Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Россия
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