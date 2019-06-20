Следил за детьми и раздевался: выяснились мерзкие факты об убийце Даши Лукьяненко

22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области, был замечен за весьма странным занятиями.

Так, местные жители рассказали, что парень вел весьма развратный образ жизни, пишет "Думская". "Видел, как он следил за двумя школьницами. Спросил, зачем он это делает. Коля не ответил и убежал. Мои приятели поговаривают, что видели, как он раздевался на окраине поселка перед девчонками. Поэтому с ним ни я, ни мои друзья особо не общались", – рассказал Юрий, который лично знает Николая. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тарасовы все это отрицают, хотя признают, что он, действительно, был замкнутым. Брат подозреваемого Александр, в частности, заявил: "Он временами, если никого не хотел видеть, вот этим диваном подпирал дверь, чтобы мы не заходили".

При этом знакомый семьи уточняет, что у Николая были "странности" в плане общения. "...В обычном общении был какой-то сонный. Но возбуждался, если разговор заходил о противоположном поле. Все свободное время проводил у компьютера, играл в DotA, лазил по всяким сайтам. Иногда помогал торговать своим родителям. Один раз съездил в Россию на заработки, но быстро вернулся. О его семье в селе всякие нехорошие слухи ходили: мол отец лет пятнадцать назад сидел в тюрьме за изнасилование", — сообщил он.

Несмотря на то, что родители утверждают, что они не знали о содеянном, жители Ивановки обещают, что житья семье Тарасовых в поселке не будет.

"Им обязательно отомстят, — говорит ивановец Леонид. — Сожгут дом, забросают кирпичами. Контейнер их уже разукрасили надписями: "Смерть убийцам". Пусть лучше уезжают отсюда от греха подальше, их здесь ненавидят".

Сейчас около дома, где произошла трагедия, круглосуточно дежурят наряды полиции – правоохранители опасаются поджога.

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