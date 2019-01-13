"Слава Украине!" ВСУ поделились достижением на Донбассе

На Донбассе за сутки субботы, 12 января террористы ОРДЛО три раза нарушили режим тишины: один оккупант погиб, еще один получил ранение.

Как сообщает пресс-центр Операции обьединенных сил (ООС) в Facebook, террористы вели огонь из БМП-1 по позициям ООС в районе поселка Новотошковское.

Также оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки на Донецком направлении.

"Вследствие преступных и коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 12 января, один оккупант погиб и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Вместе победим! Слава Украине!" - добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января на Донбассе ВСУ уничтожили одного оккупанта и ранили двоих.

11 января террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, изменив тактику. Двое украинских военных получили ранения.

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