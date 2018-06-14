У Путина есть планы на следующего президента Украины - Слава Рабинович

Завуалированные угрозы, которые звучат из уст президента России Владимира Путина, следует рассматривать как слова "неадекватного, психически больного человека".

Активные наступательные действия армии РФ на территории Украины приведут к беспрецедентным санкциям, которые "не просто расшатают путинский режим – они могут очень сильно ускорить его конец".

Независимо от того, является ядерный шантаж Путина блефом или нет, его необходимо "оттащить от ядерной кнопки".

Кремль наверняка будет вмешиваться в выборы в Украине, но у Украины есть "главный фактор для того, чтобы двигаться дальше" - институт свободных демократических выборов, "что можно пожелать и России".

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Слава Рабинович Google Images

- Во время прямой линии 7 июня Путин в ответе на вопрос, что будет, если украинская армия пойдет в наступление на Донбассе, заявил: "Если это случится, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом". Значит ли это, что Путин де-факто пригрозил захватить Киев, уничтожить нынешние украинские власти, убить Порошенко?

- На самом деле он сказал именно то, что он сказал. Честно говоря, интерпретировать это тяжело, потому что буквально 48 часов отделяют прямую линию от интервью Путина австрийскому журналисту (журналисту австрийского телеканала ORF Армину Вольфу. – Ред.).

Мы видели перед собой абсолютно неадекватного, психически больного человека.

Собственно говоря, всевозможные диагнозы ему ставили и до этого, в особенности в последние 4 года, но здесь это было совершенно очевидно. И это интервью австрийцу было, наверное, хорошо изучено не только политиками и не только общественностью внешнего мира, но и, видимо, докторами.

Именно в этом контексте можно рассматривать его абсолютно чудовищную угрозу, о которой вы спрашиваете.

Здесь же можно сразу предположить, что любые действия России против Украины и на территории Украины будут тут же встречены не только жесткой обороной со стороны Украины, но и самыми жесткими санкциями со стороны мирового сообщества.

ИноСМИ

Причем, это будет не какой-то там беззубый комплекс мер, который был введен при аннексии Крыма. Я думаю, что при таком сценарии можно ожидать чрезвычайно жестких санкций. А санкции такого порядка не просто расшатывают путинский режим – они могут очень сильно ускорить его конец.

Например, введение огромного числа персональных санкций против еще большего количества физлиц из того доклада, который был опубликован для Конгресса США, частичное или полное эмбарго в каких-то областях на экспорт российских энергоносителей.

Эти крайние меры держатся западным сообществом в кармане на тот случай, если Путин – неадекватный психопат – введет свои танки в условный Будапешт. В этом случае наверняка эти меры будут предприняты.

- Тем не менее, у этого человека имеется ядерный чемоданчик. Как вы считаете, может ли Путин нажать на ядерную кнопку в случае попытки украинской армии уничтожить главарей "ДНР/ЛНР" и всей их шайки?

- Путин давно использует ядерный шантаж по любому поводу, и это тоже говорит о его неадекватности. Ядерным шантажом на планете занимаются только два человека: Ким Чен Ын и Путин. И больше никто.

Совершенно очевидно, что вне зависимости от того, блеф это или нет, Путина необходимо оттащить от ядерной кнопки. Потому что по многим причинам он не способен возглавлять государство, особенно с ядерным оружием.

Но что-то мне подсказывает, что этот режим, являясь ужасным по своей природе, не может быть до конца суицидален для того чтобы подорвать планету, чтобы сгорели не только воображаемые враги Путина, которые живут в его больной голове, но и сотни миллиардов долларов - лично его и членов его ОПГ (организованной преступной группировки. – Ред.).

Я даже не представляю, как его окружение может позволить ему нажать такую кнопку. Ведь это не основывается на одном желании или нежелании Путина.

Но то, что этот маньяк-убийца на самом деле должен быть отстранен от незаконно захваченной и незаконно занимаемой им власти, это абсолютно очевидно.

- Анонсирована встреча Путина и Ким Чен Ына. О чем могут говорить эти уважаемые люди?

- На самом деле, я очень сомневаюсь, что эта встреча произойдет. Во всяком случае, до встречи Ким Чен Ына с Трампом.

Совершенно очевидно, что Путин выброшен из ситуации, а он ведь так любит играть в свои геополитические шахматы. Его выкидывают и оттуда, и отсюда. Он вертится как уж на сковородке. Посылает туда Лаврова, а к Лаврову выходит Ким Чен Ын и говорит: у меня такой плотный график, я еле-еле выкроил время, чтобы встретиться с вами.

А потом кремлевским пропагандистам в средствах массовой агитации и пропаганды приходится фотошопить, пририсовывая улыбку мрачному Ким Чен Ыну, который в оригинале не улыбается.

Все это выглядит настолько комично для людей, которые в этом понимают. Если в России были реально свободные средства теле- и радиовещания, то они бы, конечно, показали всю абсурдность и гнилость этой ситуации. И, конечно же, если бы у них работали нормальные журналисты в полном значении этого слова, они бы и прямую линию проводили с Путиным так, как тот австрийский журналист.

- Пишут, что Иван Ургант 10 июня получил гражданство Израиля. Получается, вслед за Романом Абрамовичем. Что, по вашему мнению, это может означать?

- Я знаю только одно: что в Санкт-Петербурге очередь к израильскому консулу на иммиграционное интервью на предмет репатриации в Израиль. Сейчас записывают на октябрь.

Поскольку российское гражданство само по себе, к сожалению, означает не только необходимость получения виз на въезд в большинство стран мира, но еще и принадлежность к государству-изгою, то совершенно естественно, что те люди, у которых есть еврейская кровь, хотят получить израильское гражданство.

Это касается не только Абрамовича и Урганта – это касается вообще всех.

- Есть информация о том, что порядка 5 тысяч украинских футбольных болельщиков собираются поехать на ЧМ в Россию. Следует ли Украине предпринимать какие-то меры в отношении этих граждан?

- Наверное, вряд ли здесь Украина может что-то предпринять, поскольку она является демократическим свободным государством. Необходимо выпустить официальные так называемые travel adviser – рекомендации Министерства иностранных дел, предупредив этих людей о потенциальных последствиях их поездки.

Желательно упомянуть и факты незаконного задержания, арестов, судов и приговоров украинским гражданам, имена которых хорошо известны. Это уже порядка ста человек. Это как раз тот список, из-за которого проводит голодовку Олег Сенцов.

Это единственное, что можно сделать на практике. Украина ведь не может запретить свободу передвижения.

- Актер Михаил Ефремов предложил подарить Крымский мост украинцам, чтобы таким образом примирить обе страны. Поддерживаете ли вы такую инициативу?

- Это предложение, которое ни сам Ефремов, ни кто-либо, находясь в здравом уме, не может расценивать как серьезное. Я смотрел его интервью у Дудя. Это была реплика, сказанная в шутку. Это был поток сознания очень хорошего актера во время интервью, которое не является каким-то официальным.

Это была шутка и в прямом смысле, и в непрямом, потому что все понимают, и Ефремов тоже, что вопрос примирения с Украиной не заключается в принадлежности России или Украине этого моста.

- Во время той же прямой линии Путин сказал: "Мне иногда кажется, что Украина, вступая в новый политический цикл... Это выборы в Раду, это президентские выборы... Ситуация в этой связи усугубляется. Нынешние украинские власти не в состоянии решить проблему "ЛНР" и "ДНР"". Значит ли это, что Украине следует ждать вмешательства со стороны Кремля в ближайшие украинские президентские выборы? Если да, то как Украина могла бы воспрепятствовать этому?

- То, что будет вмешательство в украинские выборы – совершенно очевидно, тут и к бабке не ходи. Если уж они вмешивались в американские, во французские и в германские выборы, то здесь совершенно очевидно, что вмешательство будет.

Я уверен, что у Путина есть соображения по поводу того, кто будет новым главой государства Украины. Я думаю, он желал бы, чтобы это был не Порошенко.

- По вашему мнению, кого хотел бы видеть на этом посту Путин?

- Я не могу назвать конкретного имени. Того, кого он сможет купить – так же, как когда-то купил Шредера.

Совершенно очевидно, что разные политические силы в Украине могут основывать свою предвыборную борьбу и на замеченных фактах связи разных политиков с Путиным. Каким-то политикам это может сильно помешать, а другим, наоборот, помочь.

Но Украина должна противостоять путинскому влиянию всеми средствами, которые только есть.

Что касается исхода выборов, то, несмотря на то, что путь Украины из точки А в точку В не является прямым и легким, практически самый важный фактор правильного движения присутствует. Незнание того, кто будет следующим президентом – это самый важный фактор, отличающий свободные страны мира. Никто не знает, кто будет следующим президентом США, кто будет главой государства в Великобритании или в свободных странах Европы.

Очень хорошо, что Украина вошла в категорию свободных по этому показателю стран. Это чуть ли не главный фактор для того, чтобы двигаться дальше. Это именно то, что можно пожелать России во имя достижения многих целей, в том числе во имя добрососедских отношений со всеми соседями.