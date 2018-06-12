Слава Рабинович объяснил слова Ефремова об Украине

Российский актер Михаил Ефремов шутил, когда предлагал России отдать Украине Крымский мост в знак примирения.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Это предложение, которое ни сам Ефремов, ни кто-либо, находясь в здравом уме, не может расценивать как серьезное", - заверил он.

"Я смотрел его интервью у Дудя. Это была реплика, сказанная в шутку. Это был поток сознания очень хорошего актера во время интервью, которое не является каким-то официальным", - пояснил Рабинович.

"Это была шутка и в прямом смысле, и в непрямом, потому что все понимают, и Ефремов тоже, что вопрос примирения с Украиной не заключается в принадлежности России или Украине этого моста", - подчеркнул блогер.

Напомним, в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю Ефремов сказал: "Надо им этот мост отдать. Пускай они деньги берут за проезд… С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Слава Рабинович заявил: у Запада есть для Путина крайние меры.