"Как пьянчужек выкинули!" Российский пропагандист резко "наехал" на "Л/ДНР". Видео

Российский пропагандист, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков возмутился, что в "Л/ДНР" запретили журналистам посещать передовые позиции на Донбассе.

Соответствующее видео корреспондент государственного телеканала "Россия 1", который неоднократно ездил на восток Украины, опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Когда мы были нужны, когда руководство, воевавшее на Донбассе, к нам благоволило, нас принимали везде, тогда было нормально. А когда мы перестали быть нужны, нас как какую-то шваль, пьянчужек выкинули из приличного заведения – этого информационного пространства", – заявил он.

Александр Сладков Скрин видео

Сладков утверждает, что знает, кто распорядился не пускать корреспондентов, однако конкретные имена не назвал.

Он подчеркнул, что решение террористов "контрпродуктивное", утверждая, что сотрудникам росСМИ мешают "добывать правду".

Добавим, впервые о запрете посещать передовые позиции "Л/ДНР" Сладков сообщил 13 ноября. Позже он написал, что доступ для СМИ был открыт, однако теперь утверждает обратное.

Осторожно, видео снято российским пропагандистом!

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Сладков цинично высказался о том, что рано или поздно страна-агрессор достигнет примирения с Украиной и Грузией.

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