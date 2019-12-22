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22 декабря • обновлено в 18:45
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"Как пьянчужек выкинули!" Российский пропагандист резко "наехал" на "Л/ДНР". Видео

1.2т
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Российский пропагандист, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков возмутился, что в "Л/ДНР" запретили журналистам посещать передовые позиции на Донбассе.

Соответствующее видео корреспондент государственного телеканала "Россия 1", который неоднократно ездил на восток Украины, опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Когда мы были нужны, когда руководство, воевавшее на Донбассе, к нам благоволило, нас принимали везде, тогда было нормально. А когда мы перестали быть нужны, нас как какую-то шваль, пьянчужек выкинули из приличного заведения – этого информационного пространства", – заявил он.

Александр Сладков

Александр Сладков

Скрин видео

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Сладков утверждает, что знает, кто распорядился не пускать корреспондентов, однако конкретные имена не назвал.

Он подчеркнул, что решение террористов "контрпродуктивное", утверждая, что сотрудникам росСМИ мешают "добывать правду".

Добавим, впервые о запрете посещать передовые позиции "Л/ДНР" Сладков сообщил 13 ноября. Позже он написал, что доступ для СМИ был открыт, однако теперь утверждает обратное.

Осторожно, видео снято российским пропагандистом!

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Сладков цинично высказался о том, что рано или поздно страна-агрессор достигнет примирения с Украиной и Грузией.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса пропаганда Новости ЛНР видео
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ну почему КАК?
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