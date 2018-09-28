Слабое место Украины: назван новый фронт войны с Россией

Блокада Азовского моря свидетельствует о том, что Россия пытается переместить фронт с суши на море – главное слабое место в обороне Украины на данный момент.

Как подчеркнул в интервью изданию " Апостроф" руководитель "Украинского милитарного центра", сержант резерва морской пехоты Тарас Чмут, РФ не будет вести войну там, где украинская армия сильна.

"За эти четыре года мы настолько нарастили сухопутную составляющую армии, что сегодня конфликт в формате 2014 года для России абсолютно бесперспективен. Если они хотят чего-то достичь, им надо либо привлекать авиацию, превращающую страну из спонсора терроризма в непосредственного участника конфликта, либо использовать наши слабые зоны. На море мы слабы. Они перемещают новый фронт с суши на море", – пояснил он.

Эксперт отметил, что азовский кризис "не взялся с неба в мае", а Россия долго проверяли реакции украинской стороны.

"Когда ситуация стала критической – на рейде в Мариуполь стоят российские пограничные катера, началась огласка в медиа – и только тогда государство начало как-то реагировать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Чмут рассказал, чем Украина будет воевать на море против РФ.