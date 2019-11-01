"Скрывают собственные потери!" В ООС заявили о грязных манипуляциях оккупантов на Донбассе

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты "Л/ДНР" прибегают к манипуляциям в информировании о потерях в результате неосторожного обращения со своим же вооружением.

О многочисленных таких случаях рассказывают мирные граждане Украины, которые проживают на этой территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ, говорится на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в районе населенного пункта Новая Ласпи в Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине, которую заложили и забыли о ней сами же "асвабадители".

российские оккупанты 24 Канал

"Противник традиционно обратился к информационным манипуляциям и использовал этот факт в очередной попытке дискредитировать Объединенные силы. "Фейкометы" с ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением", — говорится в сообщении.

Зато пропагандистский ресурс российских оккупантов "ДАН" опубликовал информацию, якобы огонь велся именно с украинской стороны. Мол, их санитарный автомобиль, ехавший оказывать медпомощь гражданским жителям, обстреляли противотанковой управляемой ракетой ВСУ.

Оккупанты на Донбассе скрывают собственные потери Операция Объединенных сил в Facebook

"Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больном ребенке, которого якобы намеревались лечить "ополченцы". В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации. В местности, где якобы произошло событие (примерно за 300 метров от опорного пункта врага), уже давно не проживает гражданское население, к тому же с детьми", — развенчали фейк оккупантов в ООС.

Также добавили, что боевые действия на данном участке в четверг, 31 октября, Объединенными силами не велись, украинские военнослужащие не совершали никаких пусков ПТУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года потери российских террористов "Л/ДНР" достигли почти ста человек. Из них несколько десятков — убитыми. Такую статистику обнародовали в ООС. Защитники Украины заверили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ВСУ дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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