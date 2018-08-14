"Скрытая оккупация": Украине предрекли угрозу со стороны Евросоюза

Украине нужно укреплять границы не только на востоке, а по всему периметру, поскольку западные соседи также создают основания для беспокойства.

Данное мнение в интервью "Апострофу" озвучил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, по словам которого, неприятные предпосылки есть и в отношении Венгрии, Румынии, Польши.

"Официальный Будапешт ввел должность министра по вопросам закарпатского региона, который будет заниматься вопросами развития Закарпатья, даже детских садов! Во-первых, это вмешательство во внутренние дела государства, во-вторых – посягательство на суверенитет и территориальную целостность, а в-третьих – латентная, скрытая оккупация нашей территории!" - возмутился генерал.

Эксперт также напомнил об исторических событиях, которые не дают покоя определенным имперским национал-шовинистическим кругам. По его словам, они мечтают о том, чтобы вернуть полякам Волынь, венграм – Закарпатье, румынам – Бессарабию и тому подобное.

"Вы помните, как Владимир Жириновский, депутат Госдумы, предлагал расчленить Украину и раздать ее земли по соседям? К его заявлениям надо прислушиваться, потому что он никогда ничего зря не говорит, и, к сожалению, отдельные его заявления впоследствии сбываются", - отметил он.

Богдан также считает, что поведение венгерского премьера Виктора Орбана дает все основания утверждать, что Венгрия выступает сателлитом Кремля в отношении Украины.

"Мы должны быть готовы защитить себя. Это не означает, что мы не должны развивать гуманитарные или торгово-экономические отношения с такими странами, но уважают того, кто силен. Если мы будем обороноспособными, никто не позволит себе посягать на наш суверенитет и территориальную целостность, а мы вернем временно оккупированные Россией территории", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Богдан рассказал, как Россия будет "кошмарить"Украину.