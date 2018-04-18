Не пустили к уликам: сотрудников ООН обстреляли близ места химатаки в Сирии

Группа сотрудников службы безопасности ООН, проводящая разведку в сирийской Думе, попала под обстрел.

Об этом на совещании в штаб-квартире организации в Гааге сообщил глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю, передает Reuters.

По его словам команда безопасности была вынуждена отступить. Таким образом, посещение специалистов по химическому оружию места предполагаемой химической атаки было вновь отложено.

Напомним, 7 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Позже в ООН заявили о сотнях пострадавших. В свою очередь Великобритания заявила, что РФ пытается замести следы химатаки.

Как известно, российские и сирийские правительственные войска не пускают инспекторов Организации по запрещению химического оружия на место возможной химатаки несмотря на то, что они прибыли в Сирию еще 14 апреля. В Минобороны РФ ранее заверили, что инспекторам ОЗХО будет разрешено отправиться в Думу в среду, 18 апреля.