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"Скоро вышвырнут!" Предателю Украины отказали в виде на жительство в России

1.6тЧитать материал на украинском

Украинцу Александру Роджерсу, пропагандирующему за Россию, отказали в предоставлении российского гражданства.

"Вочередной раз не смог сдать документы на ВНЖ. Вы будете смеяться (я тоже, но у меня смех слегка истерический уже), но "у вас сертификат о знании русского языка есть, но он не той системы", - написал он на своей странице в "Вконтакте".

Он подчеркнул, что отдел по вопросам миграции – "это враги России похлеще бандеровцев".

Александр Роджерс

Александр Роджерс

Вконтакте Александра Роджерса

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На его пост обратил внимание журналист Денис Казанский. "Ой, пропагандисту не дают вид на жительство в РФ. Скоро небось вышвырнут пинком под зад, как Елену Бойко", - отметил он в своем Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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