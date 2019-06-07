"Скоро вышвырнут!" Предателю Украины отказали в виде на жительство в России

Украинцу Александру Роджерсу, пропагандирующему за Россию, отказали в предоставлении российского гражданства.

"Вочередной раз не смог сдать документы на ВНЖ. Вы будете смеяться (я тоже, но у меня смех слегка истерический уже), но "у вас сертификат о знании русского языка есть, но он не той системы", - написал он на своей странице в "Вконтакте".

Он подчеркнул, что отдел по вопросам миграции – "это враги России похлеще бандеровцев".

Александр Роджерс Вконтакте Александра Роджерса

На его пост обратил внимание журналист Денис Казанский. "Ой, пропагандисту не дают вид на жительство в РФ. Скоро небось вышвырнут пинком под зад, как Елену Бойко", - отметил он в своем Twitter.

Ой, пропагандисту не дают вид на жительство в РФ. Скоро небось вышвырнут пинком под зад, как Елену Бойко pic.twitter.com/DbScFP2HJX — Денис Казанський (@den_kazansky) 6 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Львовская журналистка Елена Бойко неоднократно высказывала пророссийскую позицию в Украине. Так, в эфире росТВ она назвала Украину "злокачественной опухолью".

16 января 2019 года Бойко выдворили из России в Украину. В этот же день украинку арестовал суд города Харьков.

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