"Тоталитарный режим?" В Мариуполе к военному волонтеру пришли из-за критики власти

Правоохранители Мариуполя Донецкой области занялись волонтером Галиной Однорог из-за поста в соцсети с критикой "слуг народа".

О встрече с участковым военный волонтер, более известная в сети как "Маша Украинская", написала на своей странице в Facebook. Она сообщила, что из нее "сделали провокатора".

Галина Однорог Facebook Маши Украинской

"Вот я и "дождалась", уже и из меня сделали "провокатора". Сегодня встретилась с участковым и он мне показал запрос, который на него поступил, и чтобы я дала пояснения...Это относительно моего поста в Фейсбуке, который я написала в феврале, когда "слуги" попали в больницу. То есть, это критика государственных органов и мои действия похожи на провокации", – написала Однорог.

Волонтер считает, что таким образом за решеткой очень скоро окажутся все, кто недоволен этой властью и открыто выражают свою позицию в соцсетях.

"Может я что-то пропустила и у нас уже ввели тоталитарный режим, где запрещается критиковать власть? Я от своих слов и своей позиции никогда не отказывалась. Меня в 2014 орки не испугали, когда я встала на защиту Украины, как военный волонтер, и тем более сегодняшняя власть меня не испугает своими допросами!" – написала Галина.

В "аналитической справке", которую показал Галине полицейский, был скриншот ее поста в Facebоok

В комментарии OBOZREVATEL волонтер рассказала, что сначала участковый ей позвонил и сказал, что нужно встретиться, взять у нее показания из-за публикации о "слугах".

"Участковый сказал, что из Центрального отдела полиции ему пришла бумага, но он не понимает, почему он должен этим заниматься. А показания нужно дать по поводу какой-то статьи о "слугах народа". Потом показал распечатку (аналитическую записку – прим.), в которой я увидела скриншот моего старого поста в Facebook", - пояснила она.

Волонтер шокирована ситуацией, она считает это недопустимым.

"Я просто в шоке! Поговорила с полицейским и у меня просто выступили слезы. Обвинять меня в том, что я провокатор? Дожилась! Сколько мы ловили реальных провокаторов с ленточками, на то же 9 мая, шесть лет воевали за Украину, а в итоге такое услышала!" – добавила она.

Волонтер с военными Facebook

Однорог также сказала, что никаких показаний давать не будет до консультации с юристами.

Под постом "Маши Украинской" в Facebook пользователи выразили свое отношение к произошедшему.

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