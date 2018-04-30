Скопление военной техники напугало одесситов: фоторепортаж

В понедельник, 30 апреля, в Одессе на участке улицы Варненской между Генерала Петрова и Валентины Терешковой было замечено большое скопление военной техники и правоохранителей.

Как передает "Таймер", на данном участке перекрыли движение транспорта и оцепили автостоянку возле кинотеатра "Москва". Также на место происшествия прибыли несколько броневиков и микроавтобусов СБУ.

По предварительной информации, в одной из припаркованных машин искали взрывчатку, которую учуяла служебная собака.

Однако позже начальник Главного управления Национальной полиции Украины Руслан Форостяк заявил "Думской", что переполох с заминированной машиной — учения силовиков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ в аэропорту Одессы изъяла кокаина на 400 тысяч долларов.