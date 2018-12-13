Скончался ребенок: под Житомиром вспыхнул жуткий пожар в многоэтажке

В Коростене в результате пожара в квартире погиб 4-летний мальчик, а его мать подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщила пресс-служба управления ГосЧС в Житомирской области, трагедия случилась 13 декабря в пятиэтажном жилом доме (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"По прибытию по указанному адресу выяснилось, что из квартиры на 4 этаже исходит сильный дым. Угрозы другим жильцам дома не было, они самостоятельно вышли на свежий воздух. Очаг пожара находился в одной из комнат – там горел диван. В другой же комнате спасатели обнаружили без сознания мать и ее 4-летнего сына", – сказано в сообщении.

Спасатели вынесли пострадавших на лестничную площадку и до приезда медиков попытались оказать доврачебную помощь.

"Каретой скорой помощи пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение центральной городской больницы. Но, к сожалению, ребенок умер. Пожар локализован в 11:09, ликвидация состоялась в 11:50. Огнем уничтожен диван в квартире. На месте происшествия работали 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе произошла жуткая трагедия: мужчина убил жену из-за конфликта по поводу их общего ребенка и поджег квартиру.