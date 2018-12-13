МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Скончался ребенок: под Житомиром вспыхнул жуткий пожар в многоэтажке

1.3тЧитать материал на украинском

В Коростене в результате пожара в квартире погиб 4-летний мальчик, а его мать подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщила пресс-служба управления ГосЧС в Житомирской области, трагедия случилась 13 декабря в пятиэтажном жилом доме (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"По прибытию по указанному адресу выяснилось, что из квартиры на 4 этаже исходит сильный дым. Угрозы другим жильцам дома не было, они самостоятельно вышли на свежий воздух. Очаг пожара находился в одной из комнат – там горел диван. В другой же комнате спасатели обнаружили без сознания мать и ее 4-летнего сына", – сказано в сообщении.

Скончался ребенок: под Житомиром вспыхнул жуткий пожар в многоэтажке
Новости
Военные в пострадавшем от пожара лагере ''Виктория'' спровоцировали скандал

Спасатели вынесли пострадавших на лестничную площадку и до приезда медиков попытались оказать доврачебную помощь.

Скончался ребенок: под Житомиром вспыхнул жуткий пожар в многоэтажке

"Каретой скорой помощи пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение центральной городской больницы. Но, к сожалению, ребенок умер. Пожар локализован в 11:09, ликвидация состоялась в 11:50. Огнем уничтожен диван в квартире. На месте происшествия работали 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается", – резюмировали в ведомстве.

Скончался ребенок: под Житомиром вспыхнул жуткий пожар в многоэтажке
Скончался ребенок: под Житомиром вспыхнул жуткий пожар в многоэтажке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе произошла жуткая трагедия: мужчина убил жену из-за конфликта по поводу их общего ребенка и поджег квартиру.

Место
Украина
Теги
пожарГосЧС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги