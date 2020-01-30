Скончались еще двое воевавших против Украины террористов: в сети показали фото

В России скончались двое террористов "ДНР", которые воевали против Украины.

Оба оккупантов самоликвидировались. Фото умерших показали в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Наемники РФ Эдуард Новиков и Василий Соболев погибли 29-го и 14-го января. Оба террориста находились в базе данных украинского сайта "Миротворец".

Василий Соболев и Эдуард Новиков Коллаж

Скончались двое террористов "ДНР" Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР" Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР" Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР" Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР" Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР" Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в зоне Операции Объединенных сил украинские разведчики взяли в плен раненого террориста "ДНР". Его бросили другие члены диверсионной группы после взрыва на мине, которую установили сами же оккупанты.

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