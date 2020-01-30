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31 января • обновлено в 02:54
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Скончались еще двое воевавших против Украины террористов: в сети показали фото

1.4т
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В России скончались двое террористов "ДНР", которые воевали против Украины.

Оба оккупантов самоликвидировались. Фото умерших показали в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Наемники РФ Эдуард Новиков и Василий Соболев погибли 29-го и 14-го января. Оба террориста находились в базе данных украинского сайта "Миротворец".

Василий Соболев и Эдуард Новиков

Василий Соболев и Эдуард Новиков

Коллаж

Скончались двое террористов "ДНР"

Скончались двое террористов "ДНР"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР"

Скончались двое террористов "ДНР"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР"

Скончались двое террористов "ДНР"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР"

Скончались двое террористов "ДНР"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР"

Скончались двое террористов "ДНР"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скончались двое террористов "ДНР"

Скончались двое террористов "ДНР"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в зоне Операции Объединенных сил украинские разведчики взяли в плен раненого террориста "ДНР". Его бросили другие члены диверсионной группы после взрыва на мине, которую установили сами же оккупанты.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" смерть
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Отлично, чем больше, тем лучше!
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Chpakovski Aleks
Chpakovski Aleks
Я за вас очень рад! Передавайте привет Кобзону.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Отличная новость минус две чурки))
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