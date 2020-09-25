Соколова рассказала, как получила доказательства срыва операции с "вагнеровцами"

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что "пленки" с доказательствами срыва спецоперации по "вагенровцах" в Беларуси ей предоставили два анонимных источника.

В интервью для YouTube-канала народного депутата Украины от "ЕС" Алексея Гончаренко она отметила, что первая часть записей разговоров вербовщика с террористами была передана ей лично, а вторая – пришла на электронную почту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас были две серии "пленок", два разных источника. Первый источник – я получила телефонный звонок, сигнал. И мне сказали: "Есть такие "пленки", анонимно, мы вам передадим, где вас можно найти вечером?". Я сказала, где я буду. Я сидела на встрече, и подошел человек, я его не знаю, и положил мне флешку на стул. Причем это было очень быстро", – вспоминает Соколова.

"Возможно, это был сотрудник СБУ, это было очень талантливо сделано. Я сразу не поняла, что это за человек. Он сказал: "Ой, я вас узнал". И потом я посмотрела, что у меня под коленом флешка лежит", – добавила она.

По словам журналистки, она со своей командой тщательно изучала полученные записи в течение четырех дней, чтобы окончательно убедиться, что все это правда и "пленки" аутентичны. Соколова заверила, что перед их обнародованием советовалась со многими специалистами, сопоставляла факты.

"Вторые "пленки" мне прислали на почту. Это было в спаме, я редко его проверяю, но искала там результаты анализа на COVID-19, которые потерялись, и увидела там этот файл. Человек с именем и фамилией, неизвестными мне. Я даже искала его в Facebook и писала с дополнительными вопросами, но он так и не вышел на связь. Я допускаю, что это, наверное, была просто одноразовая создана почта. И человек прислал просто мне эти "пленки", вторую часть", – отметила Соколова.

Она пояснила, что на новых записях удалось узнать по голосу того же вербовщика, который фигурировал на первой части "пленок". Кроме того, в определенных аспектах разговоров было понятно, что это продолжение той же темы. На основе этого журналистка и сделала вывод, что второй фрагмент разговоров "куратора" с российскими террористами тоже аутентичный.

"Что печально – потом эта история муссировалась на определенных телеканалах, которые имеют связь с провластными силами. Мне смешно, когда стоит бывший сотрудник разведки и рассказывает, что это все – вброс российских спецслужб. Брехло! Из его уст звучала фраза, что, мол, это вообще старая операция 2014 года, которая не случилась, а сейчас это выбросили и подтасовали под историю с "вагнеровцами" в Беларуси. А там во время этих разговоров звучит фраза: "Ну, не знаю, как сейчас встретиться, потому COVID-19, сложно, давай по почте". COVID-19 в 2014 году не было!" – акцентировала внимание Соколова.

Напомним, что громкие разоблачения по делу "вагнеровцев" обнародовал и народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев. В частности, он показал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси наемников, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ПВК Вагнера. Политик отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Через некоторое время Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ПВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик добавил очередные копии документов, указывающие на совершение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной государственной измены руководителя ОПУ, который ежедневно только набирает обороты, и подробнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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