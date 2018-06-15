Снимают порно и насилуют: как в Украине охотятся за детьми

В Украине все чаще снимают детское видео для взрослых. Последний резонансный пример - родители использовали для этого собственного 4-летнего ребенка. Всего же с начала 2018-го зафиксировано более 200 случаев, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Эксперты рассказали OBOZREVATEL, что раскрыть подобные преступления помогают иностранные специалисты. А авторы подобных роликов выкладывают их на закрытых ресурсах, гонорары получают в криптовалюте. Один ролик стоит 500-1000 долларов.

Входил в доверие в соцсетях

Дикий случай в Кривом Роге потряс украинцев. Родители снимали порновидео с собственной 4-летней дочерью. Родители часто переезжали с места на место, видео выкладывали на закрытом ресурсе, а "гонорары" получали в криптовалюте. В полиции рассказали OBOZREVATEL, что 29-летний отец и 30-летняя мать - выходцы с Кавказа, заставляли дочь принимать различные откровенные позы, фотографировали и сами принимали участие в видео.

Это не первый случай в Украине, когда взрослые используют детей для съемок подобных видео. Не так давно в Харькове задержали 22-летнего злоумышленника. Как говорят в Харьковской полиции, он входил в доверие к несовершеннолетним, общался с ними через соцсети и заставлял их под разными предлогами создавать фото порнографического характера.

"Используя анонимные серверы и меры конспирации мужчина зарегистрировался в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине. Там он знакомился с несовершеннолетними и входил к ним в доверие. Полученные фото и видео он использовал для обмена на тематическом российском закрытом веб-ресурсе", - отметили OBOZREVATEL в полиции.

Сотрудникам киберполиции удалось установить его IP-адрес и выяснить, где он живет. Против него открыто дело по ч. 4 ст. 301 УК Украины.

В феврале этого года в частном саду Запорожья возник скандал. Без разрешения родителей во время тихого часа фотограф делал снимки детей. Сами родители утверждали, что фото были слишком откровенными. Например, девочек снимали по пояс обнаженными. Правда, проверка психологов и полиции ничего такого в действиях мужчины не нашла.

В пресс-службе департамента киберполиции Украины сообщили OBOZREVATEL, что такое резонансное преступление, когда родители использовали в съемках своего маленького ребенка, раскрыли впервые.

Замначальника департамента Виталий Чубаевский также отметил в беседе с нами, что в этом году уже задокументировано более 200 случаев распространения в Украине детской порнографии. И это в два раза больше, чем в прошлом году! "Для этого создаются, например, веб-студии, где можно в режиме онлайн просматривать видео анонимно. К работе в таких веб-студий привлекают и несовершеннолетних. А преступники получают доступ к несовершеннолетним через соцсети, и вербуют их для съемки подобных видео", - говорит Чубаевский.

Используют славянских детей

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба говорит, что подобные случаи в Украине единичны. "Нашей киберполиции очень сложно раскрывать подобные преступления. Ведь такие видео и фото размещаются на закрытых ресурсах, а расплачиваются за них криптовалютой. Как правило, находить преступников удается с помощью иностранных правоохранителей. А международные эксперты утверждают, что на подобных видео на закрытых ресурсах очень много детей славянской национальности. Установить откуда они - из Украины, Беларуси или России - невозможно, но факт остается фактом", - пояснил OBOZREVATEL Кулеба.

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Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергей Прокопенко приводит пример, как наши специалисты разоблачают тех, кто снимает детское видео для взрослых. "Обычно ФБР находит такой сайт, запускает туда своего тайного покупателя, затем взламывает ресурс и идентифицирует его пользователей. Так они взломали один из крупнейших сайтов, где распространяли подобную продукцию, и данные об украинцах передали нам. Правда, большим успехом расследование так и не увенчалось. С одной стороны, нашим киберследователям не хватает опыта. С другой, у нас существует всего три статьи, которые касаются преступлений в Интернете. И они требуют предоставления доказательств в суд. Для этого нужно проводить специальные экспертизы, а специалистов у нас раз-два и обчелся", - рассказал нам Прокопенко.

Кулеба призывает создать в киберполиции отдельное подразделение, которое будет заниматься исключительно сексуальными преступлениями в сети. "Ресурсов не хватает, а у них много работы связанной с финансовыми преступлениями в Интернете. Поэтому нужно отдельное подразделение", - говорит Кулеба.

Сколько зарабатывают

Также эксперты утверждают, что детский порнобизнес настолько прибыльный, что те, кто за ним стоит, идут на всякие ухищрения, дабы избежать наказания. "Продукция выкладывается на специализированных сайтах, а те, кто этим интересуется, обмениваются способами защиты. Сайты эти анонимные, они требуют сложной регистрации и предварительной оплаты", - говорит Прокопенко. По словам эксперта, "авторы" подобных порно-роликов получают от 500 до 1000 долларов за каждый.

А глава Ассоциации troubleshooter Сергей Креймер считает, что такой нелегальный бизнес приносит миллиардные доходы его владельцам: "Все эти ролики и снимки публикуются на Дарт Net. А он никем не контролируется. Оплата производится в биткоинах и других криптовалютах. Поэтому найти виновного и доказать вину очень сложно".

Также Креймер указывает на то, что в украинском законодательстве слишком много пробелов. "В Украину едут международные педофилы, которые скрываются от преследования в своих странах. Пару лет назад у нас арестовали австрийского педофила. И что? Потом его отпустили, не хватило доказательств. Не секрет, что к нам едут и любители порнотуризма. Как-то накрыли международную группу в разных странах, так вот детей им также поставляли из Украины, причем работники соцслужб подыскивали их в неблагополучных семьях", - говорит Креймер.