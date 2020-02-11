Враг уничтожил тысячи единиц техники ВСУ на Донбассе: детальная инфографика

В 2014-2016 годах на Донбассе было уничтожено больше всего украинской военной техники – около 2576 единиц.

Причиной этого стало того, что первые два года войны были наиболее активной фазой противостояния. Компания Defense Express, ссылаясь на данные Министерства обороны, показала потери в детальной инфографике (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Уточняется, что 391 единица не подлежала восстановлению и была утеряна. Речь идет о 79 танках, 214 БМП, 68 БТР и 30 других машин.

Наибольшее количество повреждений получили боевые машины пехоты – 1201 единица, а также танки – 440 единиц.

Самая распространенная причина повреждений: огонь реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов.

Враг уничтожил тысячи единиц техники ВСУ на Донбассе Defense Express

Это в первую очередь обусловлено обстрелами российскими регулярными войсками украинских позиций с территории Российской Федерации и их дальнейшее вторжение в июле-сентябре 2014 года. Всего такими обстрелами было повреждено 1159 единиц бронетехники.

Причины повреждений

Потери в 2014 году

Потери в 2015 году

Потери в 2016 году

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2019 году на войне за независимость погибло 111 украинских воинов, в то время, как Россия потеряла от 300 до 620 человек.

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