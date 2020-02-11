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11 февраля • обновлено в 20:04
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Враг уничтожил тысячи единиц техники ВСУ на Донбассе: детальная инфографика

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В 2014-2016 годах на Донбассе было уничтожено больше всего украинской военной техники – около 2576 единиц.

Причиной этого стало того, что первые два года войны были наиболее активной фазой противостояния. Компания Defense Express, ссылаясь на данные Министерства обороны, показала потери в детальной инфографике (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Уточняется, что 391 единица не подлежала восстановлению и была утеряна. Речь идет о 79 танках, 214 БМП, 68 БТР и 30 других машин.

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Наибольшее количество повреждений получили боевые машины пехоты – 1201 единица, а также танки – 440 единиц.

Самая распространенная причина повреждений: огонь реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов.

Враг уничтожил тысячи единиц техники ВСУ на Донбассе

Враг уничтожил тысячи единиц техники ВСУ на Донбассе

Defense Express

Это в первую очередь обусловлено обстрелами российскими регулярными войсками украинских позиций с территории Российской Федерации и их дальнейшее вторжение в июле-сентябре 2014 года. Всего такими обстрелами было повреждено 1159 единиц бронетехники.

Причины повреждений

Потери в 2014 году

Потери в 2015 году

Потери в 2016 году

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2019 году на войне за независимость погибло 111 украинских воинов, в то время, как Россия потеряла от 300 до 620 человек.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе АТО на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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