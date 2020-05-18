Россия тратит на содержание оккупированной территории украинского Донбасса около $5 млрд в год.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил Алексей Резников, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

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"По нашей информации, это цифры, понятно, приблизительные – до $1,3 млрд уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около $3,7 млрд – на войну. Это без Крыма", – сообщил он.

Главари "республик", отметил Резников, запрашивают у официальных органов РФ и дополнительное финансирование в рублях.

"Мы точно знаем, что "подопечные" запрашивают, например, деньги на модернизацию телевышек, потому что "слишком сильный сигнал украинского телевидения", – рассказал министр.

Алексей Резников president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, Алексей Резников также заявил, что с каждым годом реинтеграция ОРДЛО будет сложнее для Украины. Он назвал причину.

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