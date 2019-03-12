"Сколько стоит жизнь?!" В Киеве облили кровью НАБУ и выдвинули ультиматум. Фото

Во вторник, 12 марта, в Киеве активисты залили кровью вход в здание Национального антикоррупционного бюро, требуя привлечь к уголовной ответственности его главу Артема Сытника.

Также члены националистической организации "Традиция и порядок" обклеили стены стикерами "Торговля с оккупантами – бизнес на крови", передает "Информатор".

На акцию протестующие пришли с плакатами "Кредит доверия исчерпан", "НАБУ крышует мародеров", "НАБУ ничем не лучше", "Сытник, сколько стоит жизнь".

Отметим, что главное требование националистов – привлечение к уголовной ответственности директора НАБУ Сытника.

Напомним: журналисты Bihus.Info выяснили, что сотрудники НАБУ знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома". В расследовании указывается, что заместитель директора Бюро Гизо Углава был в сговоре с бизнесменами, причастными к незаконным сделкам в оборонке.

Митинг у здания НАБУ Информатор

Митинг у здания НАБУ Информатор

Митинг у здания НАБУ Информатор

Митинг у здания НАБУ Информатор

Митинг у здания НАБУ Информатор

Митинг у здания НАБУ Информатор

Митинг у здания НАБУ Информатор

Митинг у здания НАБУ Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".

Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.

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