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5 сентября • обновлено в 10:37
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"Сколько можно терпеть!" В Крыму пожаловались на новую проблему

1.4т Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму жители Армянска, где год назад произошел химический выброс, пожаловались на отключение воды.

Об этом со ссылкой на местные паблики написал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. "Сколько можно это терпеть! Давайте терпеть что-то другое!" - призвал он.

"Я в шоке 20:00 нет воды. Что вообще происходит. Сколько мы все это можем терпеть?" - возмутился горожанин.

Армянск

Армянск

Newsonline24

Также блогер напомнил об интервью "министра экологии и природных ресурсов" Крыма Геннадия Нараева, который заявил, что проблема в Армянске исчезнет с наступлением холодов, "ситуация сама собой решится".

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"Когда-то все проблемы само собой решаться… когда все вымрут", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армянске заподозрили новую катастрофу. Жители полуострова забили тревогу из-за признаков новых выбросов на предприятии.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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