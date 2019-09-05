"Сколько можно терпеть!" В Крыму пожаловались на новую проблему

В оккупированном Крыму жители Армянска, где год назад произошел химический выброс, пожаловались на отключение воды.

Об этом со ссылкой на местные паблики написал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. "Сколько можно это терпеть! Давайте терпеть что-то другое!" - призвал он.

"Я в шоке 20:00 нет воды. Что вообще происходит. Сколько мы все это можем терпеть?" - возмутился горожанин.

Армянск Newsonline24

Также блогер напомнил об интервью "министра экологии и природных ресурсов" Крыма Геннадия Нараева, который заявил, что проблема в Армянске исчезнет с наступлением холодов, "ситуация сама собой решится".

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"Когда-то все проблемы само собой решаться… когда все вымрут", - добавил он.

Армянск

Сколько можно это терпеть!

Давайте терпеть что то другое! pic.twitter.com/LLrhMh5k2T — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 5, 2019

В своем интервью"министр"экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев заявил, что проблема в Армянске исчезнет с наступлением холодов, "ситуация сама собой решится"

когда то все проблемы само собой решаться...

когда все вымрут pic.twitter.com/x8kCebzcMA — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армянске заподозрили новую катастрофу. Жители полуострова забили тревогу из-за признаков новых выбросов на предприятии.

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