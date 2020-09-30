Самолеты-долгожители могут напугать только человека, далекого от авиации, – эксперт

Во всем мире "срок действия" самолетов продлевают благодаря регламентным работам и модернизации. Потому сначала необходимо установить причины авиакатастрофы 43-летнего Ан-26 под Чугуевом, а потом уже делать выводы.

Такое мнение в разговоре с OBOZREVATEL высказал Олег Катков, эксперт-обозреватель Defense Express. Он считает, что "возраст" самолета может легко напугать только человека, далекого от авиации.

"Ведь речь идет не о вполне осязаемых и понятных 5-10 годах, а о десятках или даже половине столетия. И 43 года для Ан-26Ш, разбившегося под Чугуевом, хоть и можно назвать весьма внушительным, но далеко не фатальным возрастом", – считает авиаэксперт.

Он привел в пример американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые с недавнего времени совершают регулярные полеты в небе над Украиной.

И самому "молодому" из них 58 лет – возраст весьма уважительный даже для человека, не говоря уже о 120-тонном самолете.

Не меньшие сроки в строю проводят и самолеты транспортной авиации, к которым относится и Ан-26. По словам Каткова, один из самых распространенных в мире "транспортников" C-130 Hercules летает уже 66 лет.

Как рассказал эксперт, "транспортники" даже после того, как их списали из армии, часто покупают частные авиакомпании.

"Один из первых выпущенных C-130 Hercules, с бортовым номером N130SA, продолжает летать над США – несмотря на то, что самолет был выпущен в 1957 году", – рассказал Катков.

Он добавил, что такое "долгожительство" самолетов достигается регулярными регламентными ремонтами, заменой двигателей, элементов фюзеляжа, электроники, которые проводятся по весьма жестким требованиям на авиаремонтных заводах.

"Сообщалось, что потерпевший катастрофу Ан-26Ш имел налет в 5985 часов из гарантированных 20 000, ремонт проходил в 1996 году, а следующий капитальный должен был произойти в 2022-ом. Двигатели самолета должны были отправиться на ремонт в октябре 2020 и в июне 2021 года. Но даже в этом случае срок эксплуатации дается с "зазором". И, по предварительной версии, у самолета отказал левый, относительно более новый двигатель", – добавил авиаэксперт.

Однако, считает Катков, причины авиакатастрофы еще необходимо установить, а до этого делать любые выводы – непозволительно.

"Более того, вне зависимости от них необходимо понимать, что вопрос обновления авиации Вооруженных сил Украины с каждым годом становится все более актуальным. Ведь основная масса наших боевых самолетов – наследство СССР – находятся в строю уже десятки лет и любой, даже самый качественный ремонт, не сделает из них новые машины", – убежден эксперт-обозреватель Defense Express.

Как сообщал OBOZREVATEL: