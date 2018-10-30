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''Сколько детей было!'' Секс-скандал с тренером на Житомирщине получил продолжение

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В Бердичеве на Житомирщине набирает оборотов секс-скандал с 59-летним тренером по шахматам, которого подозревают в растлении 11-летней подопечной.

Так, коллеги обвиняемого узнали о случившемся из интернета. Они шокированы и в вину опытного педагога не верят, передает ТСН.

"Столько детей у него было, результаты были. Дети выполняли и первые разряды. Набирал с шести лет, с первого класса, приводили родители, здесь ждали, а он там с ними занимался", - говорит Леонид Зелинский.

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В кружок "Белая ладья" ходило до трех десятков учащихся в возрасте от 6 до 17 лет. Руководитель центра спортивного досуга убеждает, что на развратное поведение подчиненного до сих пор никто не жаловался.

"Если бы было, я бы сам поднял шум. Ни от родителей, ни письменно, ни устно – вообще ничего не было. Я каждый день с ним общался", - заверил руководитель городского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" Олег Рудницкий.

Сейчас класс, где проходили занятия по шахматам, закрыт и опечатан полицией. Родители отказываются водить детей в кружок.

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Место
УкраинаЖитомир
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