''Сколько детей было!'' Секс-скандал с тренером на Житомирщине получил продолжение

В Бердичеве на Житомирщине набирает оборотов секс-скандал с 59-летним тренером по шахматам, которого подозревают в растлении 11-летней подопечной.

Так, коллеги обвиняемого узнали о случившемся из интернета. Они шокированы и в вину опытного педагога не верят, передает ТСН.

"Столько детей у него было, результаты были. Дети выполняли и первые разряды. Набирал с шести лет, с первого класса, приводили родители, здесь ждали, а он там с ними занимался", - говорит Леонид Зелинский.

В кружок "Белая ладья" ходило до трех десятков учащихся в возрасте от 6 до 17 лет. Руководитель центра спортивного досуга убеждает, что на развратное поведение подчиненного до сих пор никто не жаловался.

"Если бы было, я бы сам поднял шум. Ни от родителей, ни письменно, ни устно – вообще ничего не было. Я каждый день с ним общался", - заверил руководитель городского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" Олег Рудницкий.

Сейчас класс, где проходили занятия по шахматам, закрыт и опечатан полицией. Родители отказываются водить детей в кружок.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сумщине репетитор целый год издевался над ребенком, развращая его на уроках.