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"Склоняем головы!" На Донбассе тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха

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На Донбассе была тяжело ранена 20-летняя девушка-морпех.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее побратим. "Алена... получила на фронте во время вражеского обстрела обломки "мыжебратьев", защищая мирное украинское небо", - подчеркнул он.

При этом отмечается, что сейчас жизни девушки уже ничего не угрожает - операция прошла успешно. Пользователей поразила эта новость. "Склоняем головы!" - пишут они в комментариях.

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"Из нас попытались сделать мудаков!" Морпех о демарше перед верхушкой ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра зверски убитого в Одессе морпеха рассказала о трагедии и угрозах экс-милиционера.

Место
Украина
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Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Жаль. не прибили карательницу.
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bel serg
bel serg
Души дави вешай дерьмо кацапское. Здоровья тебе.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Судя по количеству портачек,ранена она давно и сильно,причём на всю голову.Теперь,будем надеяться,лишилась функции деторождения.Нехуй уродов,себе подобных,плодить.От осинки не родятся апельсинки.
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Русня Здохни
Русня Здохни
Иппу Лох Лов, жаль мне таких как ты.
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