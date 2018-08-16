"Склоняем головы!" На Донбассе тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха

На Донбассе была тяжело ранена 20-летняя девушка-морпех.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее побратим. "Алена... получила на фронте во время вражеского обстрела обломки "мыжебратьев", защищая мирное украинское небо", - подчеркнул он.

При этом отмечается, что сейчас жизни девушки уже ничего не угрожает - операция прошла успешно. Пользователей поразила эта новость. "Склоняем головы!" - пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра зверски убитого в Одессе морпеха рассказала о трагедии и угрозах экс-милиционера.