Склеили паспорт: оккупанты пошли на подлую провокацию в Крыму

Надзиратели СИЗО в аннексированном Крыму испортили крымскому журналисту и редактору "Твоя газета" Алексею Назимову украинский паспорт.

Он обратил на это внимание, когда выходил 1 ноября на свободу, сообщает подробности издание "Крым.Реалии".

"Когда я выходил, получал документы, и вот что они сделали с моим украинским паспортом. Страницы склеены: первая с фотографией и дальше все, на которых имеются отметки. Умышленно испортили. Люди специально создают проблемы. Когда у меня изымали паспорт во время обыска дома, он был в нормальном виде", – отметил он.

Назимову испортили паспорт

Уточняется, что в октябре 2016 года в Крыму были задержаны владелец издания "Твоя газета" Алексей Назимов и видеооператор Алексей Облезов в Алуште. Несмотря на принятие первым новой "власти", мужчина постоянно ее критиковал.

СК РФ его обвинил в вымогательстве 150 тысяч рублей у представителей партии "Единая Россия" якобы за неразглашение компрометирующей информации о его однопартийцах. В ноябре 2018 Назимова приговорили к 4 годам 7 месяцев в колонии общего режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Ялтинском архиве Крыма решили списать и уничтожить документы "украинского периода".

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