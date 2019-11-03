Главная Новости
3 ноября • обновлено в 16:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Склеили паспорт: оккупанты пошли на подлую провокацию в Крыму

5.1т Читать материал на украинском

Надзиратели СИЗО в аннексированном Крыму испортили крымскому журналисту и редактору "Твоя газета" Алексею Назимову украинский паспорт.

Он обратил на это внимание, когда выходил 1 ноября на свободу, сообщает подробности издание "Крым.Реалии".

"Когда я выходил, получал документы, и вот что они сделали с моим украинским паспортом. Страницы склеены: первая с фотографией и дальше все, на которых имеются отметки. Умышленно испортили. Люди специально создают проблемы. Когда у меня изымали паспорт во время обыска дома, он был в нормальном виде", – отметил он.

Назимову испортили паспорт

Назимову испортили паспорт

Новости
Под рясами – камуфляж: в Крыму "священники" задержали журналистов из-за фото

Уточняется, что в октябре 2016 года в Крыму были задержаны владелец издания "Твоя газета" Алексей Назимов и видеооператор Алексей Облезов в Алуште. Несмотря на принятие первым новой "власти", мужчина постоянно ее критиковал.

Склеили паспорт: оккупанты пошли на подлую провокацию в Крыму

СК РФ его обвинил в вымогательстве 150 тысяч рублей у представителей партии "Единая Россия" якобы за неразглашение компрометирующей информации о его однопартийцах. В ноябре 2018 Назимова приговорили к 4 годам 7 месяцев в колонии общего режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Ялтинском архиве Крыма решили списать и уничтожить документы "украинского периода".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
паспорт
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
17
39
Смешно
3
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Представляю, как гадкие "оккупанты" сидят в темноте, подсвечивают себе фонариками и озираясь и пыхтя склеивают украинский паспорт...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Попович Олег
Попович Олег
А что ещё можно было ожидать от русских свиней это даже не люди, ещё и хуже животных тут только комментарии почитать чего стоит
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Бред какой то. Что мешало вообще не возвращать паспорт.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel