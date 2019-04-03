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"С*ки! Сюда бы их!" Опубликовано последнее послание к украинцам от погибшей на Донбассе "Ведьмы"

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В сети опубликовали последний разговор перед смертью известного добровольца Яны Червоной ("Ведьма"), которая погибла 2 апреля на Донбассе.

Его показала на своей странице в Facebook доброволец и активистка Екатерина Яресько. "Яна была смелой, отчаянной, откровенной, всегда на передовой, всегда за Украину. У нее было свое мнение, она его выражала прямо, часто вызывая огонь на себя", – написала она.

По словам Яресько, погибшая волонтерка во время переписки с ней уже находилась в том же блиндаже, который потом разгромили террористы.

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Яна Червона

Яна Червона

Facebook Екатерины Яресько

Разговор касался результатов первого тура выборов президента Украины. Червона резко высказалась о той части избирателей, которые отдали свои голоса за шоумена Владимира Зеленского.

"А сейчас им, бл*ть, не страшно? С*ки. У меня трое раненых на позиции за неделю... Только с моей позиции! С*ки они. Сюда бы их!" – написала она перед смертью.

И при этом уточнила: "Пусть покажут мне на той стороне украинцев! Там триколор стоит напротив меня и флаг "ЛНР".

Червона также обронила фразу: "С*ка, хоть домой не возвращайся". Как пишет Яресько, через несколько часов ее убили боевики.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 10 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
сепары седят на своих позициях и ни куда не лезут а эти горя вояки все пытаются маленькую часть серой зоны захватить а потом помпезно это объявить на всю Украину сидите смирно и не будет и обстрелов !завязывайте этими понтами
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Красиво, чинно и благородно уничтожили свiдомо МАНДАйнутую тварюку!!! Бешеных свiдомо МАНДАйнутых ублюдков ждет таже участь!
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